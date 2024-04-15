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11 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении Крыма - РИА Новости Крым, 15.04.2024
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Моряки-десантники водружают на горе Митридат знамя - символ освобождения Керчи от немецких захватчиков в годы Великой Отечественной войны. - РИА Новости, 1920, 14.02.2024
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https://crimea.ria.ru/20240415/11-geroev-sovetskogo-soyuza-kak-osetiny-uchastvovali-v-osvobozhdenii-kryma-1136569635.html
11 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении Крыма
11 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении Крыма - РИА Новости Крым, 15.04.2024
11 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении Крыма
В Крымской наступательной операции, по результатам которой советские войска освободили полуостров от нацистских оккупантов весной 1944 года, участвовали более... РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T20:29
2024-04-15T20:29
80 лет освобождения крыма
крым
общество
история
крым в великой отечественной войне
великая отечественная война
северная осетия
нина чиплакова
подвиги героев
керченско-эльтигенская десантная операции
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Нина Чиплакова - председатель Общественной палаты Северной Осетии-Алании
Нина Чиплакова - председатель Общественной палаты Северной Осетии-Алании
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крымской наступательной операции, по результатам которой советские войска освободили полуостров от нацистских оккупантов весной 1944 года, участвовали более двух тысяч уроженцев Северной Осетии, из которых 11 удостоились звания Героя Советского Союза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Общественной палаты Северной Осетии-Алании, руководитель регионального отделения общества историков-архивистов Нина Чиплакова.Среди наиболее выдающихся осетин, участвовавших в освобождении Крыма, архивист выделила Ахсарбека Абаева. Он в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в числе первых в подразделении высадился на Керченском полуострове. Боец ползком пробрался в тыл противника и уничтожил пулеметчиков, после чего открыл огонь из трофейного пулемета по врагу, чем посеял панику в стане неприятеля и способствовал захвату высоты, а в бою за ее удержание уничтожил 32 солдата врага. В мае 1944 года гвардии сержанту Абаеву присвоено звание Героя Советского Союза.Боевой летчик, полковник Ибрагим Дзусов в период освобождения Крыма и Причерноморья командовал 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизией. В составе 8-й воздушной армии Южного и 4-го Украинского фронтов дивизия под его командованием успешно действовала в Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской наступательных операциях, а также надежно прикрывала с воздуха плацдармы советских войск на Сиваше в северном Крыму. Также удостоен звания Героя Советского Союза.Память об этих и других героях войны до сих пор бережно хранят в Северной Осетии.Чиплакова также рассказала, когда немецкие войска продвигались к Крыму, многих жителей полуострова эвакуировали, в том числе в Северную Осетию, которая на тот момент еще не была оккупирована."Многие из них остались там жить и породнились с осетинами. У нас живут потомки тех крымчан, которых эвакуировали в Северную Осетию. Они работали на наших предприятиях для нужд фронта, работали на нашу общую Победу, учились в вузах нашего города Орджоникидзе (ныне Владикавказ – ред.). До сих пор у нас с Крымом сохраняются очень теплые, добрые и дружеские отношения", - отметила глава Общественной палаты республики.8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. Освобождение Крыма – один из ключевых этапов Великой Отечественной войны. Президиум Верховного Совета СССР поставил перед бойцами Красной Армии "почетную задачу – очистить Крым от немецко-фашистских полчищ". Операция длилась более месяца и завершилась полным разгромом нацистской армии на мысе Херсонес 12 мая 1944 года. Советским войскам удалось освободить полуостров за 35 дней.Читайте также на РИА Новости Крым:Историк провел параллели между СВО и операцией по освобождению Крыма"Освобождение. Путь к Победе": фотоархив Совинформбюро привезли в КрымФашисты спасались бегством: как освобождали Керчь
https://crimea.ria.ru/20240408/Vesna-osvobozhdeniya-khronika-razgroma-fashistov-v-Krymu-1116383968.html
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северная осетия
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крым, общество, история, крым в великой отечественной войне, великая отечественная война, северная осетия, нина чиплакова, подвиги героев, керченско-эльтигенская десантная операции
11 Героев Советского Союза: как осетины участвовали в освобождении Крыма

Более 2 тысяч уроженцев Северной Осетии участвовали в освобождении Крыма – архивист

20:29 15.04.2024
 
© РИА Новости . Александр Соколенко / Перейти в фотобанкВ октябре - ноябре 1943 года советские войска провели Керченско-Эльтигенскую наступательную операцию, в ходе которой пытались освободить от врага Керченский полуостров. Морской десант. Черноморский флот.
В октябре - ноябре 1943 года советские войска провели Керченско-Эльтигенскую наступательную операцию, в ходе которой пытались освободить от врага Керченский полуостров. Морской десант. Черноморский флот. - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости . Александр Соколенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. В Крымской наступательной операции, по результатам которой советские войска освободили полуостров от нацистских оккупантов весной 1944 года, участвовали более двух тысяч уроженцев Северной Осетии, из которых 11 удостоились звания Героя Советского Союза. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала председатель Общественной палаты Северной Осетии-Алании, руководитель регионального отделения общества историков-архивистов Нина Чиплакова.
Нина Чиплакова - председатель Общественной палаты Северной Осетии-Алании
Вчера, 20:29
"Уроженцы Северной Осетии активно принимали участие в Великой Отечественной войне, сражаясь практически на всех фронтах. Небольшая по населению наша республика, население которой насчитывало тогда не более 300 тысяч человек, дала 79 Героев Советского Союза и 14 полных кавалеров Ордена Славы. Крымская наступательная операция тоже проходила с участием уроженцев Северной Осетии. Мы установили, что в ней приняли участие более двух тысяч наших земляков, 11 из них получили звание Героя Советского Союза, 430 человек героически погибли", - рассказала Чиплакова.
Среди наиболее выдающихся осетин, участвовавших в освобождении Крыма, архивист выделила Ахсарбека Абаева. Он в ходе Керченско-Эльтигенской десантной операции в числе первых в подразделении высадился на Керченском полуострове. Боец ползком пробрался в тыл противника и уничтожил пулеметчиков, после чего открыл огонь из трофейного пулемета по врагу, чем посеял панику в стане неприятеля и способствовал захвату высоты, а в бою за ее удержание уничтожил 32 солдата врага. В мае 1944 года гвардии сержанту Абаеву присвоено звание Героя Советского Союза.
Боевой летчик, полковник Ибрагим Дзусов в период освобождения Крыма и Причерноморья командовал 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизией. В составе 8-й воздушной армии Южного и 4-го Украинского фронтов дивизия под его командованием успешно действовала в Донбасской, Мелитопольской, Никопольско-Криворожской наступательных операциях, а также надежно прикрывала с воздуха плацдармы советских войск на Сиваше в северном Крыму. Также удостоен звания Героя Советского Союза.
Память об этих и других героях войны до сих пор бережно хранят в Северной Осетии.
Чиплакова также рассказала, когда немецкие войска продвигались к Крыму, многих жителей полуострова эвакуировали, в том числе в Северную Осетию, которая на тот момент еще не была оккупирована.
"Многие из них остались там жить и породнились с осетинами. У нас живут потомки тех крымчан, которых эвакуировали в Северную Осетию. Они работали на наших предприятиях для нужд фронта, работали на нашу общую Победу, учились в вузах нашего города Орджоникидзе (ныне Владикавказ – ред.). До сих пор у нас с Крымом сохраняются очень теплые, добрые и дружеские отношения", - отметила глава Общественной палаты республики.
8 апреля 1944 года началась Крымская стратегическая наступательная операция. Освобождение Крыма – один из ключевых этапов Великой Отечественной войны. Президиум Верховного Совета СССР поставил перед бойцами Красной Армии "почетную задачу – очистить Крым от немецко-фашистских полчищ". Операция длилась более месяца и завершилась полным разгромом нацистской армии на мысе Херсонес 12 мая 1944 года. Советским войскам удалось освободить полуостров за 35 дней.
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80 лет освобождения КрымаКрымОбществоИсторияКрым в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная войнаСеверная ОсетияНина ЧиплаковаПодвиги героевКерченско-Эльтигенская десантная операции
 
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