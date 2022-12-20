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К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе - мнение
К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе - мнение - РИА Новости Крым, 20.12.2022
К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе - мнение
Решение европейских министров энергетики ввести потолок цен на газ направленно только на избирателя и может привести к дефициту поставщиков природного топлива... РИА Новости Крым, 20.12.2022
2022-12-20T20:43
2022-12-20T20:43
2022-12-20T21:16
в мире
экономика
европейский союз
газ
мнения
россия
марсель салихов
цены и тарифы
потолок цен на газ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Решение европейских министров энергетики ввести потолок цен на газ направленно только на избирателя и может привести к дефициту поставщиков природного топлива на территории Евросоюза. Такое мнение в интервью Sputnik высказал экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.С 15 февраля в Евросоюзе цены на газ будут корректироваться в зависимости от стоимости месячного контракта. Об этом министры энергетики стран ЕС договорились в понедельник. Если контракт будет превышать 180 евро (около 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров) в течение трех дней - цены будут меняться. Так европейские власти планируют оградить население от скачков цен.По словам эксперта, такой подход может не только не улучшить ситуацию с природным топливом, но и усугубить ее на территории Европы."Это все делается для того, чтобы как-то снизить цены на газ в Европе в условиях его дефицита. Но эта мера довольно ошибочная и спорная. Потому что само по себе фиксирование цен на каком-то уровне не решает проблему нехватки газа", — заявил Салихов.По его мнению, снижение цены на газ может привести к дефициту поставок.Даже фиксированная цена на газ в странах ЕС может привести к ухудшению ситуации с газовым балансом в целом, полагает экономист."В какой-то степени можно использовать налоги. Цену можно поставить низкую, как было в советских магазинах, но товара тогда не было. Существует риск и в том, что можно каким-то образом административно зарегулировать цену и зафиксировать ее, но поставщиков газа может просто не быть. Эта мера ухудшает ситуацию с газовым балансом и саму энергобезопасность Европейского союза", — считает Салихов.Он также обозначил, что решение европейских политиков направлено на избирателя и не решает саму проблему.В начале декабря бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что без российского газа для ряда стран Запада зима будет очень сложной, однако следующая может стать еще тяжелее.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзеСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаПризнание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ
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в мире, экономика, европейский союз, газ, мнения, россия, марсель салихов, цены и тарифы, потолок цен на газ
К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе - мнение
Экономист Салихов: уже весной европейские страны могут столкнуться с дефицитом газа
20:43 20.12.2022 (обновлено: 21:16 20.12.2022) СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым.
Решение европейских министров энергетики ввести потолок цен на газ направленно только на избирателя и может привести к дефициту поставщиков природного топлива на территории Евросоюза. Такое мнение в интервью Sputnik
высказал экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.
С 15 февраля в Евросоюзе цены на газ будут корректироваться в зависимости от стоимости месячного контракта. Об этом министры энергетики стран ЕС договорились в понедельник. Если контракт будет превышать 180 евро (около 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров) в течение трех дней - цены будут меняться. Так европейские власти планируют оградить население от скачков цен.
По словам эксперта, такой подход может не только не улучшить ситуацию с природным топливом, но и усугубить ее на территории Европы.
"Это все делается для того, чтобы как-то снизить цены на газ в Европе в условиях его дефицита. Но эта мера довольно ошибочная и спорная. Потому что само по себе фиксирование цен на каком-то уровне не решает проблему нехватки газа", — заявил Салихов.
По его мнению, снижение цены на газ может привести к дефициту поставок.
"Высокая цена как раз является фактором, который привлекает поставщиков. Сейчас Европа конкурирует на мировом рынке сжиженного природного газа с Азией. Соответственно, если не будет достаточно привлекательных цен в Европе, то ситуация с дефицитом газа будет ухудшаться", - предположил эксперт.
Даже фиксированная цена на газ в странах ЕС может привести к ухудшению ситуации с газовым балансом в целом, полагает экономист.
"В какой-то степени можно использовать налоги. Цену можно поставить низкую, как было в советских магазинах, но товара тогда не было. Существует риск и в том, что можно каким-то образом административно зарегулировать цену и зафиксировать ее, но поставщиков газа может просто не быть. Эта мера ухудшает ситуацию с газовым балансом и саму энергобезопасность Европейского союза", — считает Салихов.
Он также обозначил, что решение европейских политиков направлено на избирателя и не решает саму проблему.
"Политики хотят продемонстрировать некую активность, что они заботятся об избирателях. Но в данном случае принимаемые меры противоречат экономической логике, поэтому на самом деле не решат ситуацию. Фактически, все что нужно решать — это как привлечь дополнительные поставки газа в Европу. Договариваться с разными поставщиками, пытаться решать ситуацию с Россией, возможно с другими странами", — подытожил экономист.
В начале декабря бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил
, что без российского газа для ряда стран Запада зима будет очень сложной, однако следующая может стать еще тяжелее.
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