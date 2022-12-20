https://crimea.ria.ru/20221220/k-chemu-privedet-vvedenie-potolka-tsen-na-gaz-v-evrope---mnenie-1126018624.html

К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе - мнение

К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе - мнение - РИА Новости Крым, 20.12.2022

К чему приведет введение потолка цен на газ в Европе - мнение

Решение европейских министров энергетики ввести потолок цен на газ направленно только на избирателя и может привести к дефициту поставщиков природного топлива... РИА Новости Крым, 20.12.2022

2022-12-20T20:43

2022-12-20T20:43

2022-12-20T21:16

в мире

экономика

европейский союз

газ

мнения

россия

марсель салихов

цены и тарифы

потолок цен на газ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Решение европейских министров энергетики ввести потолок цен на газ направленно только на избирателя и может привести к дефициту поставщиков природного топлива на территории Евросоюза. Такое мнение в интервью Sputnik высказал экономист, президент Института энергетики и финансов Марсель Салихов.С 15 февраля в Евросоюзе цены на газ будут корректироваться в зависимости от стоимости месячного контракта. Об этом министры энергетики стран ЕС договорились в понедельник. Если контракт будет превышать 180 евро (около 1,85 тысячи евро за тысячу кубометров) в течение трех дней - цены будут меняться. Так европейские власти планируют оградить население от скачков цен.По словам эксперта, такой подход может не только не улучшить ситуацию с природным топливом, но и усугубить ее на территории Европы."Это все делается для того, чтобы как-то снизить цены на газ в Европе в условиях его дефицита. Но эта мера довольно ошибочная и спорная. Потому что само по себе фиксирование цен на каком-то уровне не решает проблему нехватки газа", — заявил Салихов.По его мнению, снижение цены на газ может привести к дефициту поставок.Даже фиксированная цена на газ в странах ЕС может привести к ухудшению ситуации с газовым балансом в целом, полагает экономист."В какой-то степени можно использовать налоги. Цену можно поставить низкую, как было в советских магазинах, но товара тогда не было. Существует риск и в том, что можно каким-то образом административно зарегулировать цену и зафиксировать ее, но поставщиков газа может просто не быть. Эта мера ухудшает ситуацию с газовым балансом и саму энергобезопасность Европейского союза", — считает Салихов.Он также обозначил, что решение европейских политиков направлено на избирателя и не решает саму проблему.В начале декабря бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что без российского газа для ряда стран Запада зима будет очень сложной, однако следующая может стать еще тяжелее.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин сравнил цены на газ в Европе и Евразийском союзеСтраны ЕС начали "вскрывать" подземные газохранилищаПризнание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ

https://crimea.ria.ru/20221203/potolok-tsen-na-rossiyskuyu-neft-kak-budut-rabotat-ogranicheniya-1125668669.html

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в мире, экономика, европейский союз, газ, мнения, россия, марсель салихов, цены и тарифы, потолок цен на газ