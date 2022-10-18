https://crimea.ria.ru/20221018/priznanie-zavisimosti-pochemu-es-otmenyaet-potolok-tsen-na-gaz-1124961117.html

Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ

Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ - РИА Новости Крым, 18.10.2022

Признание зависимости: почему ЕС отменяет "потолок цен" на газ

Отказ от введения ценового потолка на российский газ, даже если такое решение позиционируется как временное, является признанием ЕС в невозможности обходиться... РИА Новости Крым, 18.10.2022

2022-10-18T18:11

2022-10-18T18:11

2022-10-18T18:03

европейский союз

газпром

в мире

экономика

санкции против россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Отказ от введения ценового потолка на российский газ, даже если такое решение позиционируется как временное, является признанием ЕС в невозможности обходиться без российского энергоресурса и может говорить о намерении Европы вернуться к прежним объемам поставок российского газа. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на соответствующий проект документа сообщило, что Евросоюз приостанавливает решение об ограничении цен на газ."То, что они не хотят вводить потолок цены, это для России позитивная новость. Это признание, что российский газ им нужен, и это определенный сигнал к тому, что ЕС хочет, если не вернуться к прежним объемам поставок, то хотя бы сохранить то, что есть", - уверен эксперт.По его мнению, идея о введении газового "ценового потолка", высказанная европейскими политиками без консультаций с экономистами, изначально была некомпетентной: "Как только дошло до дела, европейские коммерческие компании объяснили политикам, к чему это все приведет. Тем более сейчас, в начале отопительного сезона. И они пошли на попятную", - констатирует Юшков.Он напомнил, что "Газпром" поставляет голубое топливо европейским потребителям по действующим контрактам, в которых уже обозначена цена, и если страны ЕС будут недоплачивать за поставленный ресурс, Россия просто остановит поставки, пока не получит деньги в полном объеме:"В контрактах предусмотрен такой пункт – в случае недоплаты за предыдущую поставку, следующие переводятся в режим предоплаты. Поэтому тут в ответ даже никаких санкций России вводить не надо – просто действовать в рамках контрактов. Конечно, если будет "потолок", то мы так и поступим, и будет еще больший дефицит", - поясняет он.Такого сценария, по мнению эксперта, Европа не может себе позволить не только сейчас, но даже в перспективе, которая выглядит для стран ЕС еще более тревожной:Когда Зеленский сбежит из Украины – эксперт >>"В нынешнем году первые полгода мы поставляли им газ в полном объеме, а весь следующий будем поставлять также мало, как сейчас. Если не меньше, потому что еще Украина может перекрыть транзит. Поэтому следующим летом им придется пополнять подземные хранилища. Конечно, есть политики, которые говорят: "Нам из России и так либо уже вообще не приходит газ, либо приходит не в полном объеме, поэтому мы не много-то и потеряем". Но им должны объяснить, что когда даже в соседнюю страну прекратится поставка газа, и у соседа начнется дефицит, и это повысит цены на газ любого происхождения - и на норвежский, и на российский, и на СПГ. Пострадают в любом случае все европейские страны", - объясняет собеседник агентства.В этой связи решение об ограничении цен на российский газ, если и будет принято, то исключительно в виде имиджевой меры, убежден Юшманов:"Я думаю, что к потолку они могут прийти в следующем году, только если из РФ вообще ничего не будет поставляться, либо будет поставляться радикально меньше. Например, если останется один "Турецкий поток", они могут ввести потолок цен на весь российский газ, но сделать исключение для стран, куда еще остались поставки. Это чисто имиджевая история: вроде бы они вводят мощные экономические санкции, но в реальности эти санкции будут исполнять только те страны, к которым этот газ и так не приходит".Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://crimea.ria.ru/20221018/es-otodvigaet-potolok-ogranicheniy-tsen-na-gaz-poka-ne-budet---smi-1124950262.html

https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-oboznachil-tsenu-vvedeniya-potolka-stoimosti-gaza-dlya-evropy-1124914890.html

https://crimea.ria.ru/20221016/potolok-tsen-na-rossiyskiy-gaz-ostanovit-postavki-v-evropu---miller-1124913794.html

https://crimea.ria.ru/20220930/v-es-blizitsya-khaos-na-fone-gazovykh-problem--egipetskiy-ekspert-1124668002.html

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

европейский союз, газпром, в мире, экономика, санкции против россии, мнения, авторы