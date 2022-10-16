https://crimea.ria.ru/20221016/potolok-tsen-na-rossiyskiy-gaz-ostanovit-postavki-v-evropu---miller-1124913794.html

"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер

"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер - РИА Новости Крым, 16.10.2022

"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер

Условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен, заявил глава... РИА Новости Крым, 16.10.2022

2022-10-16T14:01

2022-10-16T14:01

2022-10-16T14:01

газпром

в мире

российская федерация (россия, рф)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1"."Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — цитирует заявление Миллера РИА Новости.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.

https://crimea.ria.ru/20221001/gazprom-zayavil-o-nevozmozhnosti-postavki-gaza-v-italiyu--eni-1124685832.html

https://crimea.ria.ru/20221013/ideyu-sozdaniya-gazovogo-khaba-v-turtsii-obsudyat-s-pokupatelyami---peskov-1124865405.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

газпром, в мире, российская федерация (россия, рф), экономика