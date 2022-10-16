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"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер - РИА Новости Крым, 16.10.2022
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"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер
"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер - РИА Новости Крым, 16.10.2022
"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер
Условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен, заявил глава... РИА Новости Крым, 16.10.2022
2022-10-16T14:01
2022-10-16T14:01
газпром
в мире
российская федерация (россия, рф)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1"."Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — цитирует заявление Миллера РИА Новости.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://crimea.ria.ru/20221001/gazprom-zayavil-o-nevozmozhnosti-postavki-gaza-v-italiyu--eni-1124685832.html
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газпром, в мире, российская федерация (россия, рф), экономика
"Потолок цен" на российский газ остановит поставки в Европу - Миллер

Глава "Газпрома" Миллер: при ограничении цен на газ Россия прекратит поставки в Европу

14:01 16.10.2022
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТрубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа. Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими
Трубы государственной нефтегазовой компании Польши Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG). Концерн PGNiG предупредил о риске тяжелой зимы в Европе из-за дефицита газа. Газовые хранилища в странах Западной Европы заполнены на рекордно низком уровне, из-за этого цены на топливо остаются высокими - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт — РИА Новости Крым. Условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен, заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер в эфире телеканала "Россия 1".
"Мы руководствуемся теми контрактами, которые подписаны. Такое одностороннее решение — это, конечно же, нарушение существенных условий контракта, которое влечет за собой прекращение поставок", — цитирует заявление Миллера РИА Новости.
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После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
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