https://crimea.ria.ru/20221018/es-otodvigaet-potolok-ogranicheniy-tsen-na-gaz-poka-ne-budet---smi-1124950262.html
ЕС отодвигает "потолок": ограничений цен на газ пока не будет - СМИ
ЕС отодвигает "потолок": ограничений цен на газ пока не будет - СМИ - РИА Новости Крым, 18.10.2022
ЕС отодвигает "потолок": ограничений цен на газ пока не будет - СМИ
Евросоюз приостанавливает решение об ограничении цен на газ из-за опасений остаться без достаточного объема поставок энергоресурса, пишет агентство Bloomberg со РИА Новости Крым, 18.10.2022
2022-10-18T12:14
2022-10-18T12:14
2022-10-18T12:14
экономика
в мире
санкции против россии
европейский союз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Евросоюз приостанавливает решение об ограничении цен на газ из-за опасений остаться без достаточного объема поставок энергоресурса, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на проект документа ЕС.В этой связи ЕС пока воздерживается от введения ценового потолка "на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок".По данным агентства, уже во вторник будут представлены промежуточные меры для недопущения резких скачков цен на производные энергоносители. В переговорах с мировыми поставщиками газа в качестве рычага планируется использовать совместную покупательную способность ЕС. Кроме того, ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше "отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа из России".Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен.Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
https://crimea.ria.ru/20221016/peskov-oboznachil-tsenu-vvedeniya-potolka-stoimosti-gaza-dlya-evropy-1124914890.html
https://crimea.ria.ru/20221014/srochnyy-start-erdogan-zayavil-o-nachale-rabot-po-sozdaniyu-gazovogo-khaba-1124885275.html
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экономика, в мире, санкции против россии, европейский союз
ЕС отодвигает "потолок": ограничений цен на газ пока не будет - СМИ
Bloomberg: ЕС пока не будет вводить ценовые ограничения на газ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым.
Евросоюз приостанавливает решение об ограничении цен на газ из-за опасений остаться без достаточного объема поставок энергоресурса, пишет агентство Bloomberg
со ссылкой на проект документа ЕС.
"На карту поставлено будущее экономики блока в размере 17 трлн долларов, которую энергетический кризис грозит привести к рецессии, поскольку компании и потребители недовольны высокими счетами за электроэнергию и газ", - говорится в материале.
В этой связи ЕС пока воздерживается от введения ценового потолка "на фоне политических разногласий и опасений по поводу безопасности поставок".
По данным агентства, уже во вторник будут представлены промежуточные меры для недопущения резких скачков цен на производные энергоносители. В переговорах с мировыми поставщиками газа в качестве рычага планируется использовать совместную покупательную способность ЕС. Кроме того, ЕС хочет запустить новый индекс сжиженного природного газа, чтобы лучше "отразить энергетическую реальность региона после сокращения поставок газа из России".
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил
, что условия текущих газовых контрактов с европейскими покупателями предусматривают прекращение поставок российского газа в случае ограничения цен.
Ранее главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. "Большая семерка" хочет сократить доходы России от продажи нефти. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия прекратит поставлять нефть и нефтепродукты в страны, которые введут "ценовой потолок" на них.
После начала спецоперации России на Украине Запад усилил санкционное давление на Москву. В европейских странах заявили, что всерьез намерены отказаться от российских нефти и газа. Последовательно были приняты несколько пакетов санкций.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия недружественных стран, а санкционные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он подчеркнул, что основная цель США и Европы — ухудшить жизнь миллионов людей. И добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.