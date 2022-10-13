https://crimea.ria.ru/20221013/v-rossii-zaderzhali-diversantov-pri-popytke-vzorvat-turetskiy-potok-1124862681.html

В России задержали диверсантов при попытке взорвать "Турецкий поток"

В России задержали диверсантов при попытке взорвать "Турецкий поток" - РИА Новости Крым, 13.10.2022

В России задержали диверсантов при попытке взорвать "Турецкий поток"

Российские силовики задержали нескольких диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод "Турецкий поток" на территории РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь... РИА Новости Крым, 13.10.2022

2022-10-13T15:49

2022-10-13T15:49

2022-10-13T15:53

происшествия

дмитрий песков

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 окт – РИА Новости Крым. Российские силовики задержали нескольких диверсантов, пытавшихся взорвать газопровод "Турецкий поток" на территории РФ, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.10 октября на заседании Совета безопасности России президент страны Владимир Путин заявил, что Украина пыталась подорвать один из участков газопровода "Турецкий поток". Сейчас прокачка газа через Турцию в Европу осуществляется по "Турецкому потоку" и "Голубому потоку".26 сентября были повреждены два российских экспортных газопровода "Северный поток" и "Северный поток – 2". В момент взрыва на газопроводах в нитках было около 800 миллионов кубометров газа. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию. Российская сторона официально запросила информацию у Дании о ЧП на "Северном потоке", как только стало известно о случившемся. Датские власти уведомили РФ о взрывах на месте утечки газа. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны, и сроки ремонта оценить невозможно.Путин обвинил англосаксов в диверсиях на "Северном потоке" >>Работа "Северного потока" была приостановлена с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Однако трубопровод оставался заполненным газом. "Северный поток 2", достроенный в 2021 году, но так и не введенный в эксплуатацию, также уже был заполнен газом. После повреждений газопроводов Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.

https://crimea.ria.ru/20221013/putin-predlozhil-erdoganu-sozdat-v-turtsii-gazovyy-khab-i-regulirovat-tseny-1124858214.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, дмитрий песков, российская федерация (россия, рф)