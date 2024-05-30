https://crimea.ria.ru/20240530/dve-zhenschiny-raneny-pri-atake-drona-kamikadze-na-dom-pod-belgorodom-1137728230.html

Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом

Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом

Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T15:27

2024-05-30T15:27

2024-05-30T15:31

белгородская область

обстрелы белгородской области

происшествия

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

вячеслав гладков

общество

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/04/1137048982_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_04e22bbab43a0739c366d60b758b66bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В доме выбиты окна осколками посечен фасад, повреждены кровля и веранда. Оперативные службы работают на месте.Ранее в четверг ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района – взрывами повреждены здания местного филиала Почты России и храма. В результате одной из детонаций пострадал мирный житель – у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Также повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся.Кроме того, дважды была атакована заправка на въезде в село Замостье, пострадал мужчина.В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевЖенщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской областиКрым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, общество, новости