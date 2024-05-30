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Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом - РИА Новости Крым, 30.05.2024
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Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T15:27
2024-05-30T15:31
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В доме выбиты окна осколками посечен фасад, повреждены кровля и веранда. Оперативные службы работают на месте.Ранее в четверг ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района – взрывами повреждены здания местного филиала Почты России и храма. В результате одной из детонаций пострадал мирный житель – у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Также повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся.Кроме того, дважды была атакована заправка на въезде в село Замостье, пострадал мужчина.В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевЖенщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской областиКрым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, общество, новости
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом

Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на жилой дом в Белгородской области

15:27 30.05.2024 (обновлено: 15:31 30.05.2024)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"У одной женщины осколочное ранение левой голени, у второй – контузия. Бригады скорой на месте оказали всю необходимую медицинскую помощь пострадавшим, от госпитализации они отказались", - сообщил он в Telegram.
В доме выбиты окна осколками посечен фасад, повреждены кровля и веранда. Оперативные службы работают на месте.
Ранее в четверг ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района – взрывами повреждены здания местного филиала Почты России и храма. В результате одной из детонаций пострадал мирный житель – у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Также повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся.
Кроме того, дважды была атакована заправка на въезде в село Замостье, пострадал мужчина.
В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиПроисшествияОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Вячеслав ГладковОбществоНовости
 
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15:27Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
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14:29Потери ВСУ в живой силе растут: уничтожены еще 1,5 тысячи боевиков
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14:03Кремль: опасности снижения турпотока на юг России из-за обстрелов ВСУ нет
13:43Тысячи уголовных дел: итоги 10 лет работы СК РФ против нацистов Украины
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