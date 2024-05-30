https://crimea.ria.ru/20240530/dve-zhenschiny-raneny-pri-atake-drona-kamikadze-na-dom-pod-belgorodom-1137728230.html
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом - РИА Новости Крым, 30.05.2024
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 30.05.2024
2024-05-30T15:27
2024-05-30T15:27
2024-05-30T15:31
белгородская область
обстрелы белгородской области
происшествия
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
вячеслав гладков
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая – РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали частный жилой дом в селе Зозули Белгородской области дроном-камикадзе. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.В доме выбиты окна осколками посечен фасад, повреждены кровля и веранда. Оперативные службы работают на месте.Ранее в четверг ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района – взрывами повреждены здания местного филиала Почты России и храма. В результате одной из детонаций пострадал мирный житель – у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Также повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся.Кроме того, дважды была атакована заправка на въезде в село Замостье, пострадал мужчина.В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".Читайте также на РИА Новости Крым:Ужесточение атак на Крым и Белгород: чего добивается КиевЖенщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской областиКрым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, происшествия, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), вячеслав гладков, общество, новости
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на дом под Белгородом
Две женщины ранены при атаке дрона-камикадзе на жилой дом в Белгородской области
15:27 30.05.2024 (обновлено: 15:31 30.05.2024)