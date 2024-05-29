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Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов
Этим летом в Крым на отдых и оздоровление приедут дети из Белгородской области. О соответствующих договоренностях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T16:47
2024-05-29T16:54
радио "спутник в крыму"
крым
детский отдых
оздоровление детей в крыму
общество
дети
белгородская область
владимир константинов
туризм в крыму
туризм
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СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Этим летом в Крым на отдых и оздоровление приедут дети из Белгородской области. О соответствующих договоренностях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он также подчеркнул, что в этом курортном сезоне будет продолжена работа по размещению на летний отдых детей из новых регионов России.360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление в апреле. Ребята отдыхали в Ялте и Евпатории. До этого, в середине февраля, в Крыму отдохнули 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Кроме того, на курортах Крыма и России прошлым летом отдохнули тысячи детей из Херсонской области и других новых регионов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка с новых территорийГруппа детей из ЛНР отдохнет в Крыму"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионов
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Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов

Константинов: тысячи детей из Белгородской области приедут в Крым на летнее оздоровление

16:47 29.05.2024 (обновлено: 16:54 29.05.2024)
 
© РИА Новости . Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкДетский оздоровительный лагерь
Детский оздоровительный лагерь - РИА Новости, 1920, 29.05.2024
© РИА Новости . Тарас Литвиненко
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СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Этим летом в Крым на отдых и оздоровление приедут дети из Белгородской области. О соответствующих договоренностях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

"Договоренности есть. Они анонсированы. Будут тысячи детей у нас отдыхать в Крыму из Белгорода. Многие ищут места для отдыха в Краснодарском крае, в Адыгее – и это правильно, на весь сезон лета, чтобы обезопасить детей, в том числе в Крыму", - сказал спикер крымского парламента.

Он также подчеркнул, что в этом курортном сезоне будет продолжена работа по размещению на летний отдых детей из новых регионов России.
360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление в апреле. Ребята отдыхали в Ялте и Евпатории. До этого, в середине февраля, в Крыму отдохнули 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Кроме того, на курортах Крыма и России прошлым летом отдохнули тысячи детей из Херсонской области и других новых регионов РФ.
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