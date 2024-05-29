https://crimea.ria.ru/20240529/krym-letom-primet-na-otdykh-detey-iz-belgorodskoy-oblasti--konstantinov-1137695048.html

Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов

Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Крым летом примет на отдых детей из Белгородской области – Константинов

Этим летом в Крым на отдых и оздоровление приедут дети из Белгородской области. О соответствующих договоренностях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T16:47

2024-05-29T16:47

2024-05-29T16:54

радио "спутник в крыму"

крым

детский отдых

оздоровление детей в крыму

общество

дети

белгородская область

владимир константинов

туризм в крыму

туризм

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СИМЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Этим летом в Крым на отдых и оздоровление приедут дети из Белгородской области. О соответствующих договоренностях в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он также подчеркнул, что в этом курортном сезоне будет продолжена работа по размещению на летний отдых детей из новых регионов России.360 детей из Белгорода прибыли в Крым на отдых и оздоровление в апреле. Ребята отдыхали в Ялте и Евпатории. До этого, в середине февраля, в Крыму отдохнули 340 детей из пострадавших от обстрелов районов Белгородской области. Кроме того, на курортах Крыма и России прошлым летом отдохнули тысячи детей из Херсонской области и других новых регионов РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крым на реабилитацию приехали 52 ребенка с новых территорийГруппа детей из ЛНР отдохнет в Крыму"Академия футбола Крыма" берет на обеспечение 87 детей из новых регионов

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2024

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