https://crimea.ria.ru/20240530/vzryvami-povrezhdeny-khram-i-zdanie-pochty-v-sele-belgorodskoy-oblasti-1137720043.html

Взрывами повреждены храм и здание почты в селе Белгородской области

Взрывами повреждены храм и здание почты в селе Белгородской области - РИА Новости Крым, 30.05.2024

Взрывами повреждены храм и здание почты в селе Белгородской области

ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района – взрывами повреждены здания местного филиала Почты России и храма села. Об этом РИА Новости Крым, 30.05.2024

2024-05-30T11:26

2024-05-30T11:26

2024-05-30T11:30

белгородская область

вячеслав гладков

новости

происшествия

взрыв

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/06/1123454600_0:146:3067:1871_1920x0_80_0_0_1697be94dde8a06b31f8c55c931646a1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 мая - РИА Новости. ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района – взрывами повреждены здания местного филиала Почты России и храма села. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.В результате одной из детонаций взрывного устройства пострадал мирный житель – у мужчины контузия, множественные непроникающие осколочные ранения головы и спины. Бригадой скорой помощи пострадавшего доставили в Борисовскую ЦРБ, где врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь, сказал губернатор.Также повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. Очаг возгорания был оперативно потушен. Обход территории села продолжается, рассказал Гладков.Также ВСУ дважды атаковали заправочную станцию с помощью дронов-камикадзе. Инциденты произошли на въезде в село Замостье, уточнил глава региона.Участники территориальной самообороны доставили пострадавшего в Грайворонскую ЦРБ. Врачи оказывают ему всю необходимую медицинскую помощь.На АЗС выбиты стекла и повреждены навес и фасад, также осколками посечены легковой автомобиль и трактор. При повторной атаке дрона повреждена заправочная колонка. Без возгорания. Оперативные службы работают на месте.Накануне мирная жительница получила осколочные ранения в результате минометного обстрела хутора в Шебекинском городском округе.В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".В одном из населенных пунктов области при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение.По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей.Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший

белгородская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, происшествия, взрыв, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)