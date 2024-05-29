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Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.05.2024
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Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области
Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.05.2024
Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области
Украинские боевики атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате минометного обстрела ранена мирная... РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T18:18
2024-05-29T18:18
белгородская область
обстрелы всу
обстрелы белгородской области
происшествия
вячеслав гладков
всу (вооруженные силы украины)
новости
шебекино (город в белгородской области)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате минометного обстрела ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Пострадавшую доставили в Большетроицкую районную больницу попутным транспортом. После оказания медицинской помощи ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода.Кроме того, два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино. В результате детонации первого беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА упал на дорогу - осколками посечена дверь коммерческого объекта. В Новой Таволжанке в результате атаки беспилотника самолетного типа в четырех частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".В одном из населенных пунктов области при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение.По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей.Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.Читайте также на РИА Новости Крым:Спецслужбы Украины наращивают активность разведки у границ России – ФСБУкраинские дроны пытались атаковать ГеленджикДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибший
белгородская область
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы всу, обстрелы белгородской области, происшествия, вячеслав гладков, всу (вооруженные силы украины), новости, шебекино (город в белгородской области)
Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области

Мирная жительница ранена в голову при минометом обстреле ВСУ хутора в Белгородской области

18:18 29.05.2024
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия взрыва в Белгороде
Последствия взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате минометного обстрела ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В хуторе Стадников в результате минометного обстрела пострадала мирная жительница – у женщины осколочное ранение височной области. В момент обстрела она находилась в доме", – написал в своем Telegram-канале Гладков.

Пострадавшую доставили в Большетроицкую районную больницу попутным транспортом. После оказания медицинской помощи ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино. В результате детонации первого беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА упал на дорогу - осколками посечена дверь коммерческого объекта.
В Новой Таволжанке в результате атаки беспилотника самолетного типа в четырех частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".
В одном из населенных пунктов области при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение.
По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей.
Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
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Белгородская областьОбстрелы ВСУОбстрелы Белгородской областиПроисшествияВячеслав ГладковВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиШебекино (город в Белгородской области)
 
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