Женщина ранена в висок при минометном обстреле Белгородской области
Мирная жительница ранена в голову при минометом обстреле ВСУ хутора в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия взрыва в Белгороде
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Украинские боевики атаковали несколько населенных пунктов Шебекинского городского округа Белгородской области. В результате минометного обстрела ранена мирная жительница. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В хуторе Стадников в результате минометного обстрела пострадала мирная жительница – у женщины осколочное ранение височной области. В момент обстрела она находилась в доме", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Пострадавшую доставили в Большетроицкую районную больницу попутным транспортом. После оказания медицинской помощи ее переведут в городскую больницу №2 Белгорода.
Кроме того, два дрона-камикадзе ВСУ атаковали город Шебекино. В результате детонации первого беспилотника произошло возгорание сухой травы, которое оперативно ликвидировали. Еще один БПЛА упал на дорогу - осколками посечена дверь коммерческого объекта.
В Новой Таволжанке в результате атаки беспилотника самолетного типа в четырех частных домовладениях выбиты окна и посечены кровли.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
В ночь на среду украинские боевики предприняли попытку атаковать Белгородскую область реактивными снарядами. Накануне над регионом были сбиты французская управляемая авиационная бомба Hammer и снаряд РСЗО "Ольха".
В одном из населенных пунктов области при детонации украинского беспилотника мирный житель получил осколочное ранение.
По данным посла по особым поручениям по преступлениям киевского режима Министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника, с начала года в прифронтовых российских регионах погибли 30 детей.
Он напомнил, что из-за удара по Белгороду погиб четырехмесячный ребенок, а совсем недавно в Белгородской области дрон-камикадзе ВСУ атаковал машину, в которой ехала семья с ребенком. Женщина погибла сразу, а раненый отец на попутках довез сына до больницы, но спасти жизнь ребенка не удалось.
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