https://crimea.ria.ru/20240529/vsu-sbrosili-vzryvchatku-na-shkolu-v-belgorodskoy-oblasti-1137679970.html

ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области

ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.05.2024

ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области

ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию школы в одном из сел Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T10:06

2024-05-29T10:06

2024-05-29T10:07

белгородская область

вячеслав гладков

новости

школа

дистант

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию школы в одном из сел Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам губернатора, речь идет о школе в селе Пороз Грайворонского округа, еще одним ударом в этом селе поврежден инфраструктурный объект связи. В селе Муром Шебекинского округа в результате взрыва FPV-дрона пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы.Как сообщили утром в среду в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО один беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" были уничтожены над территорией Белгородской области.На жилые дома в Курской области ночью с украинских беспилотников также были сброшены взрывные устройства, сообщал ранее и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.Кроме того, в ночь на среду боевики киевского режима попытались атаковать беспилотниками Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибшийРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада

белгородская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, вячеслав гладков, новости, школа, дистант, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)