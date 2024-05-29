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ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области
ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области - РИА Новости Крым, 29.05.2024
ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области
ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию школы в одном из сел Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.05.2024
2024-05-29T10:06
2024-05-29T10:06
2024-05-29T10:07
белгородская область
вячеслав гладков
новости
школа
дистант
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. ВСУ сбросили взрывное устройство на территорию школы в одном из сел Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По словам губернатора, речь идет о школе в селе Пороз Грайворонского округа, еще одним ударом в этом селе поврежден инфраструктурный объект связи. В селе Муром Шебекинского округа в результате взрыва FPV-дрона пробита кровля и потолок в частном жилом домовладении, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы.Как сообщили утром в среду в Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО один беспилотник и семь снарядов РСЗО "Град" были уничтожены над территорией Белгородской области.На жилые дома в Курской области ночью с украинских беспилотников также были сброшены взрывные устройства, сообщал ранее и. о. губернатора региона Алексей Смирнов.Кроме того, в ночь на среду боевики киевского режима попытались атаковать беспилотниками Краснодарский край.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ ударили по Соцфонду на Херсонщине снарядами с поражающими элементамиДва беспилотника упали на АЗС в Орловской области: есть погибшийРазрешить нельзя запретить: дадут ли Украине бить по РФ ракетами Запада
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белгородская область, вячеслав гладков, новости, школа, дистант, происшествия, беспилотник (бпла, дрон)
ВСУ сбросили взрывчатку на школу в Белгородской области
Взрывное устройство на школу в Белгородской области сбросили ВСУ
10:06 29.05.2024 (обновлено: 10:07 29.05.2024)