https://crimea.ria.ru/20240703/15-bezuspeshnykh-kontratak-vsu-kiev-poteryal-bolee-1700-boevikov-za-sutki-1138558645.html

15 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял более 1700 боевиков за сутки

15 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял более 1700 боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 03.07.2024

15 безуспешных контратак ВСУ: Киев потерял более 1700 боевиков за сутки

Вооруженные силы РФ за сутки успешно отразили 15 вражеских контратак ВСУ, которые потеряли порядка 1740 военнослужащих и семь складов боеприпасов. Кроме того,... РИА Новости Крым, 03.07.2024

2024-07-03T14:11

2024-07-03T14:11

2024-07-03T14:17

министерство обороны рф

новости сво

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потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Вооруженные силы РФ за сутки успешно отразили 15 вражеских контратак ВСУ, которые потеряли порядка 1740 военнослужащих и семь складов боеприпасов. Кроме того, освобожден очередной населенный пункт. Об этом сообщает Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск полностью освободили район "Новый" населенного пункта Часов Яр ДНР и улучшили положение по переднему краю. Отражены четыре контратаки", – говорится в сообщении.Потери противника, по информации военного ведомства, составили до 450 военнослужащих. Также поражены четыре полевых склада боеприпасов и военная техника, в том числе бронетранспортер М113 и 105-мм орудие М119 производства США, две станции радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48.Поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Север", которые отразили контратаку группы центра сил специальных операций "Восток". Киев потерял до 140 военнослужащих.Более выгодные рубежи заняли подразделения группировки войск "Запад". За сутки ими успешно отражены две контратаки. ВСУ потеряли до 540 военнослужащих. В ходе контрбатарейной борьбы поражены в том числе боевая машина реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства, 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США. Также уничтожены три полевых склада боеприпасов ВСУ.Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Центр". Российские военные отразили пять контратак и ликвидировали до 420 военнослужащих, а также танк, две боевые машины пехоты, в том числе БМП "Bradley" производства США. 155-мм гаубица М777 и 105-мм орудие М119 производства США поражены в ходе контрбатарейной борьбы.Три контратаки отразили подразделения группировки войск "Восток", занявшие более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 145 военнослужащих, бронетранспортер, шесть автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании и 155-мм гаубицу М198 производства США.Поражение живой силе и технике противника нанесено подразделениями группировки войск "Днепр". Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих. Среди уничтоженной военной техники пусковая установка зенитного ракетного комплекса "IRIS-T-SLM" производства ФРГ, 155-мм гаубица М777 и станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС России уничтожили цех по изготовлению крупнокалиберных боеприпасов ВСУДевять самолетов и 81 беспилотник ВСУ уничтожены за сутки армией РоссииБойцы "Днепра" уничтожают диверсантов и пехоту ВСУ на Херсонщине

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министерство обороны рф, новости сво, новые регионы россии, харьковская область, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , инфографика