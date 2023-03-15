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В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном - РИА Новости Крым, 15.03.2023
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В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном
В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном - РИА Новости Крым, 15.03.2023
В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения американской стороны в якобы неэкологичных действиях российских летчиков в ситуации с... РИА Новости Крым, 15.03.2023
2023-03-15T20:38
2023-03-15T20:41
россия
сша
дмитрий песков
безопасность
черное море
инцидент с беспилотником сша над черным морем
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения американской стороны в якобы неэкологичных действиях российских летчиков в ситуации с беспилотником над Черным морем. Инцидент с беспилотником США в Черном мореНакануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Что дальшеМИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. А координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ РоссииКомментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что инцидент с крушением дрона вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных инцидентов, вплоть до столкновений самолетов США и России. Тем не менее, РФ в любом случае должна защищать свою территорию и свое воздушное пространство, подчеркнул аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыРоссия попытается достать беспилотник США из Черного моря – ПатрушевВ Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США
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россия, сша, дмитрий песков, безопасность, черное море, инцидент с беспилотником сша над черным морем, новости
В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном

Песков об инциденте с беспилотником и экологичности: не надо было летать, кому не положено

20:38 15.03.2023 (обновлено: 20:41 15.03.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента РФ, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.03.2023
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения американской стороны в якобы неэкологичных действиях российских летчиков в ситуации с беспилотником над Черным морем.
"Может, не надо было там летать, кому не положено? Тогда все было бы экологично", - сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину в эфире телеканала "Россия 24".

Инцидент с беспилотником США в Черном море

Накануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.
Беспилотный летательный аппарат General Atomics MQ-9
09:29
Это провокация: Антонов об инциденте с беспилотником США у границ Крыма

Что дальше

МИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. А координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России
Комментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.
Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что инцидент с крушением дрона вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных инцидентов, вплоть до столкновений самолетов США и России. Тем не менее, РФ в любом случае должна защищать свою территорию и свое воздушное пространство, подчеркнул аналитик.
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