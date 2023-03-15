https://crimea.ria.ru/20230315/togda-vse-bylo-by-ekologichno-v-kremle-otvetili-ssha-na-intsident-s-dronom-1127568662.html

В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном

В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном - РИА Новости Крым, 15.03.2023

В Кремле ответили на обвинение США в "неэкологичности" действий с дроном

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения американской стороны в якобы неэкологичных действиях российских летчиков в ситуации с... РИА Новости Крым, 15.03.2023

2023-03-15T20:38

2023-03-15T20:38

2023-03-15T20:41

россия

сша

дмитрий песков

безопасность

черное море

инцидент с беспилотником сша над черным морем

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 мар - РИА Новости Крым. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на обвинения американской стороны в якобы неэкологичных действиях российских летчиков в ситуации с беспилотником над Черным морем. Инцидент с беспилотником США в Черном мореНакануне Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.Однако в Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.Из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. В Минобороны подчеркнули, что российские истребители не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение и благополучно вернулись на аэродром базирования.Что дальшеМИД РФ расценивает произошедшее как провокацию. А координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что США продолжат полеты над Черным морем.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ РоссииКомментируя инцидент с американским беспилотником, глава Госсовета Крыма Владимир Константинов подчеркнул, что все девять лет, которые прошли после возвращения Крыма в Россию, киевский режим не оставляет попыток осуществить провокации на полуострове. Однако военные и силовики предпринимают все меры для защиты региона и его жителей.Военный эксперт Юрий Кнутов в комментарии РИА Новости Крым выразил мнение, что инцидент с крушением дрона вряд ли приведет к эскалации. Однако если в дальнейшем такие беспилотники будут летать в сопровождении американских пилотируемых самолетов, существенно возрастет риск более серьезных инцидентов, вплоть до столкновений самолетов США и России. Тем не менее, РФ в любом случае должна защищать свою территорию и свое воздушное пространство, подчеркнул аналитик.Читайте также на РИА Новости Крым:Приведет ли инцидент с беспилотником возле Крыма к эскалации – прогнозыРоссия попытается достать беспилотник США из Черного моря – ПатрушевВ Крыму оценили безопасность после инцидента с беспилотником США

https://crimea.ria.ru/20230315/eto-provokatsiya-antonov-ob-intsidente-s-bespilotnikom-ssha-u-granits-kryma-1127547319.html

россия

сша

черное море

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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