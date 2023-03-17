https://crimea.ria.ru/20230317/medvedev-po-prostomu-otsenil-intsident-s-bespilotnikom-ssha-nad-chernym-morem-1127596138.html

Медведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным морем

Медведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным морем - РИА Новости Крым, 17.03.2023

Медведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным морем

Церемониться с американцами неправильно, однако контакты между военными России и США нужны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев,... РИА Новости Крым, 17.03.2023

2023-03-17T09:43

2023-03-17T09:43

2023-03-17T09:44

дмитрий медведев

инцидент с беспилотником сша над черным морем

россия

сша

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черное море

безопасность республики крым и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Церемониться с американцами неправильно, однако контакты между военными России и США нужны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с американским беспилотником над Черным морем.Запретные зоны"Это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет…Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений... сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты", - написал Медведев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие международной конвенции на эту тему, воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями", которые касаются в том числе беспилотников."Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать", - добавилИнцидент с беспилотником США в Черном море14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители. В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сказал в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России. 15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил произошедшее с главой Пентагона Ллойдом Остином. Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ. Он также указал, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зонеЧитайте также на РИА Новости Крым:Инцидент с беспилотником США над Черным морем - подробности МинобороныЧего ожидать от США после инцидента с беспилотником в Черном мореМедведев назвал две точки невозврата в отношениях России с Западом

https://crimea.ria.ru/20230316/pentagon-vylozhil-video-predpolagaemogo-chp-s-dronom-nad-chernym-morem-1127581185.html

https://crimea.ria.ru/20230315/shoygu-polety-bespilotnikov-ssha-vozle-kryma-imeyut-provokatsionnyy-kharakter-1127571057.html

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дмитрий медведев, инцидент с беспилотником сша над черным морем, россия, сша, крым, черное море, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, политика, новости