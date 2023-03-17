Медведев по-простому оценил инцидент с беспилотником США над Черным морем
Медведев о дроне над Черным морем: контакты военных нужны, но церемониться с США не надо
09:43 17.03.2023 (обновлено: 09:44 17.03.2023)
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 мар - РИА Новости Крым. Церемониться с американцами неправильно, однако контакты между военными России и США нужны, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя инцидент с американским беспилотником над Черным морем.
Запретные зоны
"Это часть нашей территории, на которую распространяется наш суверенитет…Говоря по-простому, американцы вконец оборзели. И церемониться с ними неправильно. Хотя и контакты военных нужны, конечно. Особенно на фоне заявлений... сенатора Грэма о том, что надо сбивать российские самолеты", - написал Медведев в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что, несмотря на отсутствие международной конвенции на эту тему, воздушный кодекс оперирует терминами "запретные зоны" и "зоны с ограничениями", которые касаются в том числе беспилотников.
"Особенно в период боевых действий, о чем известно всем пользователям воздушного пространства. Тем более, что момент входа на самолете или БПЛА в территориальное море подчас затруднительно отфиксировать", - добавил
Инцидент с беспилотником США в Черном море
14 марта Европейское командование Вооруженных сил США заявило, что российский истребитель Су-27 якобы столкнулся в небе над Черным морем с американским беспилотником MQ-9, после чего дрон упал в международные воды. В сообщении военного ведомства утверждалось, что незадолго до инцидента самолет якобы совершал "небезопасные" маневры.
В Минобороны России сообщили, что беспилотник MQ-9 с выключенными транспондерами нарушил границы района временного режима использования воздушного пространства над акваторией Черного моря. Он двигался в сторону российской границы, поэтому в воздух для идентификации нарушителя подняли истребители.
В ведомстве подчеркнули, что российские самолету не вступали в контакт с американским БПЛА, не применяли бортовое вооружение. Однако из-за резкого маневрирования беспилотник перешел в неуправляемый полет, потерял высоту и упал в воду. Российские специалисты попробуют поднять остатки упавшего дрона со дна, сказал в среду секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал инцидент с американским беспилотником в Черном море провокацией, отметив, что США должны прекратить полеты у границ России.
15 марта Министр обороны России Сергей Шойгу по телефону обсудил произошедшее с главой Пентагона Ллойдом Остином. Диалог состоялся по инициативе Вашингтона. Шойгу указал, что причиной инцидента стали действия США по несоблюдению заявленной Россией зоны ограничения полетов, установленной в связи с проведением спецоперации, а также усиление разведывательной деятельности против интересов РФ.
Он также указал, что полеты американских стратегических беспилотных летательных аппаратов у побережья Крыма имеют провокационный характер, что создает предпосылки для эскалации обстановки в Черноморской зоне
Читайте также на РИА Новости Крым: