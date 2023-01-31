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Нарышкин оценил роль французов в защите Донбасса - РИА Новости Крым, 31.01.2023
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Нарышкин оценил роль французов в защите Донбасса
Нарышкин оценил роль французов в защите Донбасса - РИА Новости Крым, 31.01.2023
Нарышкин оценил роль французов в защите Донбасса
Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса является наглядным подтверждением того, что общественное мнение на Западе о конфликте на... РИА Новости Крым, 31.01.2023
2023-01-31T15:07
2023-01-31T15:07
сергей нарышкин
франция
политика
великая отечественная война
вторая мировая война
в мире
украина
сша
мнения
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса является наглядным подтверждением того, что общественное мнение на Западе о конфликте на Украине не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Об этом заявил директор службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.Глава СВР сравнил нынешнее противостояние России нацистской власти на Украине и Западу, который его поддерживает, с обстановкой в годы Второй мировой войны. Тогда недальновидность правящих кругов Франции, не переборовших предубеждения в отношении СССР, стоили европейской стране суверенитета. "Определенные параллели напрашиваются сами собой", – заметил Нарышкин."Часть французских элит выступила против французского народа, запятнав себя службой Гитлеру. Однако политика капитулянтов была отвергнута патриотами Франции, как оставшимися в стране, так и вынужденными ее покинуть", – напомнил он.Нарышкин подчеркнул, что в годы Второй мировой войны именно французское освободительное движение, лидеры которого установили с советским правительством официальные дипломатические отношения, помогало советской армии победить нацизм и, в частности, вернуть Франции ее независимость."Честный и объективный диалог о прошлом, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность", – заключил Нарышкин и подчеркнул, что формирование многополярного мира сегодня – процесс объективный и неизбежный.Ранее внук легендарного лидера французского сопротивления Пьер де Голль завил, что душа русского народа непобедима, как и сам народ, сокрушивший нацистскую Германию, несмотря на ее фанатизм. Читайте также на РИА Новости Крым:Внук де Голля призвал Францию остановить США и НАТО на Украине Телеканал RT France заявил о закрытии Володин предрек Европе проблемы из-за антироссийских решений
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сергей нарышкин, франция, политика, великая отечественная война, вторая мировая война, в мире, украина, сша, мнения, россия
Нарышкин оценил роль французов в защите Донбасса

Нарышкин: французы на защите Донбасса – доказательство разных мнений на Западе об Украине

15:07 31.01.2023
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда "История Отечества", директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин
Председатель Российского исторического общества, председатель Совета фонда История Отечества, директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса является наглядным подтверждением того, что общественное мнение на Западе о конфликте на Украине не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Об этом заявил директор службы внешней разведки России (СВР), председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
"Сегодня общественное мнение в Европе отнюдь не так монолитно, как хотелось бы Вашингтону. Присутствие французских добровольцев в рядах защитников Донбасса, как и наша сегодняшняя встреча, служит тому наглядным подтверждением", – сказал Нарышкин в ходе круглого стола с участием внука экс-президента Франции, генерала Шарля де Голля – Пьера де Голля.
Глава СВР сравнил нынешнее противостояние России нацистской власти на Украине и Западу, который его поддерживает, с обстановкой в годы Второй мировой войны. Тогда недальновидность правящих кругов Франции, не переборовших предубеждения в отношении СССР, стоили европейской стране суверенитета. "Определенные параллели напрашиваются сами собой", – заметил Нарышкин.
"Часть французских элит выступила против французского народа, запятнав себя службой Гитлеру. Однако политика капитулянтов была отвергнута патриотами Франции, как оставшимися в стране, так и вынужденными ее покинуть", – напомнил он.
Нарышкин подчеркнул, что в годы Второй мировой войны именно французское освободительное движение, лидеры которого установили с советским правительством официальные дипломатические отношения, помогало советской армии победить нацизм и, в частности, вернуть Франции ее независимость.
И то, что сегодня "тотально-либеральные режимы Запада во главе с вашингтонским вынуждены фальсифицировать историю Второй мировой войны", свидетельствует о том, что они не находят в прошлом успешных примеров реализации однополярных стратегий. Стремление править миром неизбежно приводит к краху, заметил Нарышкин.
"Честный и объективный диалог о прошлом, призванный объединить конструктивные силы как в нашей стране, так и за рубежом, приобретает первостепенную актуальность", – заключил Нарышкин и подчеркнул, что формирование многополярного мира сегодня – процесс объективный и неизбежный.
Ранее внук легендарного лидера французского сопротивления Пьер де Голль завил, что душа русского народа непобедима, как и сам народ, сокрушивший нацистскую Германию, несмотря на ее фанатизм.
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Сергей НарышкинФранцияПолитикаВеликая Отечественная войнаВторая мировая войнаВ миреУкраинаСШАМненияРоссия
 
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