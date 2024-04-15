https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-slyshna-strelba--vlasti-nazvali-prichinu-1136559048.html
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T11:17
2024-04-15T11:17
2024-04-15T11:19
безопасность республики крым и севастополя
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михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Также в понедельник Минобороны России проводит учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. Тренировки продлятся ориентировочно до 14:00, добавил он.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240415/v-novorossiyske-v-ponedelnik-budut-strelyat-1136557384.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
В Севастополе идут противодиверсионные учения со стрельбой – Развожаев
11:17 15.04.2024 (обновлено: 11:19 15.04.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 11.30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, добавил губернатор.
Также в понедельник Минобороны России проводит учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. Тренировки продлятся ориентировочно до 14:00, добавил он.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу
проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.