Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 15.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-slyshna-strelba--vlasti-nazvali-prichinu-1136559048.html
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 15.04.2024
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.04.2024
2024-04-15T11:17
2024-04-15T11:19
безопасность республики крым и севастополя
севастополь
михаил развожаев
чф рф (черноморский флот российской федерации)
армия и флот
учения
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134691996_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_dd1e851923ff4705ed95c73b6c1f5403.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Также в понедельник Минобороны России проводит учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. Тренировки продлятся ориентировочно до 14:00, добавил он.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
https://crimea.ria.ru/20240415/v-novorossiyske-v-ponedelnik-budut-strelyat-1136557384.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/05/1134691996_115:0:1075:720_1920x0_80_0_0_bd47d02a5f4e35ed5615052cb53beb67.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, новости крыма
В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину

В Севастополе идут противодиверсионные учения со стрельбой – Развожаев

11:17 15.04.2024 (обновлено: 11:19 15.04.2024)
 
© РИА Новости КрымСевастополь
Севастополь - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Ориентировочно до 11.30 в районе Северного и Южного молов, а также Стрелецкой бухты и мыса Херсонес флот проводит тренировки расчетов ППДО со стрельбой из различных видов стрелкового оружия", - написал градоначальник в своем Telegram-канале.
В городе все спокойно, добавил губернатор.
Также в понедельник Минобороны России проводит учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. Тренировки продлятся ориентировочно до 14:00, добавил он.
Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.
В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.
Новороссийск
10:02
В Новороссийске в понедельник будут стрелять
 
Безопасность Республики Крым и СевастополяСевастопольМихаил РазвожаевЧФ РФ (Черноморский флот Российской Федерации)Армия и флотУченияНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:27Грозит ли России вспышка холеры – мнение Онищенко
13:15Формула шантажа: эксперт оценил слова Зеленского о трудностях для ВСУ
13:14В Севастополе объявлен отбой воздушной тревоги
13:06Крымчанку будут судить за поножовщину на свадьбе дочери
12:28Обострение между Израилем и Ираном - реакция Кремля
12:2116 погибших и 28 раненых: в Токмаке завершили разбор завалов после атаки
11:47Ждать ли на этой неделе температурного рекорда в Крыму
11:26В Севастополе звучит сигнал воздушной тревоги
11:21На Крымском мосту остановили движение автомобилей
11:17В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину
11:10Ответный удар Израиля по Ирану: возможна ли эскалация
10:49Семьи мобилизованных не будут оплачивать за них коммунальные услуги
10:30Убийственные цифры: рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня
10:02В Новороссийске в понедельник будут стрелять
09:56В Севастополе два бухгалтера 7 лет незаметно списывали деньги со счетов
09:21В части Симферополя на время ремонта отключат газ
09:11Паводки в России: район бедствия расширился
08:37Аксенов отметил вклад войск РЭБ в защиту полуострова
08:19Передача Хрущевым Крыма УССР: кто виноват на самом деле – мнение историка
07:52Вспышка на Солнце во вторник: сколько продлится и как повлияет на людей
Лента новостейМолния