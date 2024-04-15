https://crimea.ria.ru/20240415/v-sevastopole-slyshna-strelba--vlasti-nazvali-prichinu-1136559048.html

В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину

В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину - РИА Новости Крым, 15.04.2024

В Севастополе слышна стрельба – власти назвали причину

Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 15.04.2024

2024-04-15T11:17

2024-04-15T11:17

2024-04-15T11:19

безопасность республики крым и севастополя

севастополь

михаил развожаев

чф рф (черноморский флот российской федерации)

армия и флот

учения

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 апр – РИА Новости Крым. Российские военные проводят в Севастополе учения по противодействию диверсантам с применением стрелкового оружия. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.В городе все спокойно, добавил губернатор.Также в понедельник Минобороны России проводит учения на территории Черноморского района Крыма, сообщил замглавы местной администрации Александр Дудинов. Тренировки продлятся ориентировочно до 14:00, добавил он.Военные учения со стрельбой, а также обезвреживание взрывоопасных предметов и взрывчатых веществ в Крыму и Севастополе проходят регулярно. Власти республики и МЧС заблаговременно предупреждают об этом в СМИ и на своих официальных страницах в социальных сетях.В марте министр обороны России Сергей Шойгу во время своей рабочей поездки в войска Южного военного округа поставил задачу проводить тренировки личного состава Черноморского флота в Севастополе по отражению террористических атак противника ежедневно.

https://crimea.ria.ru/20240415/v-novorossiyske-v-ponedelnik-budut-strelyat-1136557384.html

севастополь

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безопасность республики крым и севастополя, севастополь, михаил развожаев, чф рф (черноморский флот российской федерации), армия и флот, учения, новости крыма