https://crimea.ria.ru/20240818/v-shkolakh-kryma-bolshe-net-ubornykh-na-ulitse-1139654305.html
В школах Крыма больше нет уборных на улице
В школах Крыма больше нет уборных на улице - РИА Новости Крым, 18.08.2024
В школах Крыма больше нет уборных на улице
В Крыму больше не осталось школ, в которых уборные для учеников есть только на улице. Современные туалетные комнаты оборудованы во всех учебных заведениях,... РИА Новости Крым, 18.08.2024
2024-08-18T08:42
2024-08-18T08:42
2024-08-18T08:42
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму больше не осталось школ, в которых уборные для учеников есть только на улице. Современные туалетные комнаты оборудованы во всех учебных заведениях, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.В учебных заведениях перед началом занятий проводится дератизация, при необходимости – обработка территории от клещей. Выкашивается растительность, приводятся в нормативное состояние спортивные площадки и покрытие во дворе.Специальные межведомственные комиссии проверяют функционирование систем жизнеобеспечения: водоснабжения, канализования, освещения и отопления."Все учебные помещения должны иметь достаточный уровень освещения, мебель должна быть промаркирована и подобрана по возрасту каждому ребенку. Остекление на окнах должно быть выполнено из цельного стекла, а не из кусочков, окна должны быть оборудованы москитными сетками", – перечислила Елена Лысенко.Предусмотрено также наличие прибора по обеззараживанию воздуха, и особое внимание уделяется организации питания. В прошлом учебном году проверками и профилактическими визитами Роспотребнадзора было охвачено более 80% школ республики.Учебное заведение обязано либо обеспечить ребенка диетическим питанием, либо предоставить ему место, где будет холодильник и микроволновка. За организацией приема пищей детьми в таких случаях должен следить медицинский работник.Ранее стало известно, как будут оборудованы крымские школы на случай воздушных тревог. Все подвалы в учебных заведениях приведены в нормативное состояние, в случае их отсутствия обеспечены убежища в близлежащих зданиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознаниюДва десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца годаУпор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году
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роспотребнадзор, крым, школа, образование в крыму и севастополе, дети, елена лысенко, новости крыма
В школах Крыма больше нет уборных на улице
Во всех школах Крыма появились туалеты внутри здания – Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму больше не осталось школ, в которых уборные для учеников есть только на улице. Современные туалетные комнаты оборудованы во всех учебных заведениях, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.
"У нас сейчас все школы имеют внутренние туалеты и более 70% школ, в которых обеспечено не только холодное, но и горячее водоснабжение. Это тоже требование санитарных правил", – сказала она.
В учебных заведениях перед началом занятий проводится дератизация, при необходимости – обработка территории от клещей. Выкашивается растительность, приводятся в нормативное состояние спортивные площадки и покрытие во дворе.
Специальные межведомственные комиссии проверяют функционирование систем жизнеобеспечения: водоснабжения, канализования, освещения и отопления.
"Все учебные помещения должны иметь достаточный уровень освещения, мебель должна быть промаркирована и подобрана по возрасту каждому ребенку. Остекление на окнах должно быть выполнено из цельного стекла, а не из кусочков, окна должны быть оборудованы москитными сетками", – перечислила Елена Лысенко.
Предусмотрено также наличие прибора по обеззараживанию воздуха, и особое внимание уделяется организации питания. В прошлом учебном году проверками и профилактическими визитами Роспотребнадзора было охвачено более 80% школ республики.
"Дети, которые имеют ограничения в питании, должны быть обеспечены такой едой в школе. Родители должны предоставить администрации документ от врача о том, какие продукты может и не может получать ребенок", – пояснила эксперт.
Учебное заведение обязано либо обеспечить ребенка диетическим питанием, либо предоставить ему место, где будет холодильник и микроволновка. За организацией приема пищей детьми в таких случаях должен следить медицинский работник.
Ранее стало известно, как будут оборудованы крымские школы
на случай воздушных тревог. Все подвалы в учебных заведениях приведены в нормативное состояние, в случае их отсутствия обеспечены убежища в близлежащих зданиях.
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