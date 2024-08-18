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В школах Крыма больше нет уборных на улице

В школах Крыма больше нет уборных на улице - РИА Новости Крым, 18.08.2024

В школах Крыма больше нет уборных на улице

В Крыму больше не осталось школ, в которых уборные для учеников есть только на улице. Современные туалетные комнаты оборудованы во всех учебных заведениях,... РИА Новости Крым, 18.08.2024

2024-08-18T08:42

2024-08-18T08:42

2024-08-18T08:42

роспотребнадзор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг - РИА Новости Крым. В Крыму больше не осталось школ, в которых уборные для учеников есть только на улице. Современные туалетные комнаты оборудованы во всех учебных заведениях, сообщила в пресс-центре РИА Новости Крым главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Елена Лысенко.В учебных заведениях перед началом занятий проводится дератизация, при необходимости – обработка территории от клещей. Выкашивается растительность, приводятся в нормативное состояние спортивные площадки и покрытие во дворе.Специальные межведомственные комиссии проверяют функционирование систем жизнеобеспечения: водоснабжения, канализования, освещения и отопления."Все учебные помещения должны иметь достаточный уровень освещения, мебель должна быть промаркирована и подобрана по возрасту каждому ребенку. Остекление на окнах должно быть выполнено из цельного стекла, а не из кусочков, окна должны быть оборудованы москитными сетками", – перечислила Елена Лысенко.Предусмотрено также наличие прибора по обеззараживанию воздуха, и особое внимание уделяется организации питания. В прошлом учебном году проверками и профилактическими визитами Роспотребнадзора было охвачено более 80% школ республики.Учебное заведение обязано либо обеспечить ребенка диетическим питанием, либо предоставить ему место, где будет холодильник и микроволновка. За организацией приема пищей детьми в таких случаях должен следить медицинский работник.Ранее стало известно, как будут оборудованы крымские школы на случай воздушных тревог. Все подвалы в учебных заведениях приведены в нормативное состояние, в случае их отсутствия обеспечены убежища в близлежащих зданиях.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознаниюДва десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца годаУпор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

роспотребнадзор, крым, школа, образование в крыму и севастополе, дети, елена лысенко, новости крыма