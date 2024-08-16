https://crimea.ria.ru/20240816/v-shkolakh-kryma-zavershayut-ustanovku-sistem-bezopasnosti-1139654791.html

В школах Крыма завершают установку систем безопасности

В школах Крыма завершают установку систем безопасности - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В школах Крыма завершают установку систем безопасности

В преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений, заявил в РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T15:53

2024-08-16T15:53

2024-08-16T15:53

школа

тимур асанов

минобраз крыма

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крым

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безопасность

росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.В 2024 году была завершена работа по обеспечению школ основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой."В 2024 году за счет средств республиканского бюджета было выделено достаточное количество средств на оборудование основных систем безопасности. Системами оповещения у нас обеспечено уже 100% образовательных учреждений", – подчеркнул замминистра.На сегодняшний день во всех учебных заведениях проведены косметические ремонты. Готовность их к новому учебному году подтвердили специальные межведомственные комиссии, в которые вошли представители органов МВД, МЧС, Роспотребнадзор. Все школы также обеспечены охраной в соответствии с той категорией безопасности, к которой они принадлежат.Учебные заведения охраняют либо Росгвардия, либо организации, аккредитованные Росгвардией. В школах регулярно проводятся занятия, на которых прорабатывается алгоритм действий на случай ЧС."29 августа Крым примет участие во всероссийской тренировке по антитеррористической и пожарной безопасности. Алгоритм ее проведения уже разработан и доведён до сведения всех муниципальных образований", – сказал замминистра.По его данным, накануне учебного года в школах приведены в нормативное состояние все убежища. Там, где нет капитальных укрытий, проработаны варианты обеспечения безопасности детей и педагогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознаниюДва десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца годаУпор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

школа, тимур асанов, минобраз крыма, новости крыма, крым, дети, безопасность, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)