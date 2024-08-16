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В школах Крыма завершают установку систем безопасности - РИА Новости Крым, 16.08.2024
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В школах Крыма завершают установку систем безопасности
В школах Крыма завершают установку систем безопасности - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В школах Крыма завершают установку систем безопасности
В преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений, заявил в РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T15:53
2024-08-16T15:53
школа
тимур асанов
минобраз крыма
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крым
дети
безопасность
росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.В 2024 году была завершена работа по обеспечению школ основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой."В 2024 году за счет средств республиканского бюджета было выделено достаточное количество средств на оборудование основных систем безопасности. Системами оповещения у нас обеспечено уже 100% образовательных учреждений", – подчеркнул замминистра.На сегодняшний день во всех учебных заведениях проведены косметические ремонты. Готовность их к новому учебному году подтвердили специальные межведомственные комиссии, в которые вошли представители органов МВД, МЧС, Роспотребнадзор. Все школы также обеспечены охраной в соответствии с той категорией безопасности, к которой они принадлежат.Учебные заведения охраняют либо Росгвардия, либо организации, аккредитованные Росгвардией. В школах регулярно проводятся занятия, на которых прорабатывается алгоритм действий на случай ЧС."29 августа Крым примет участие во всероссийской тренировке по антитеррористической и пожарной безопасности. Алгоритм ее проведения уже разработан и доведён до сведения всех муниципальных образований", – сказал замминистра.По его данным, накануне учебного года в школах приведены в нормативное состояние все убежища. Там, где нет капитальных укрытий, проработаны варианты обеспечения безопасности детей и педагогов.Читайте также на РИА Новости Крым:Когда в школы России поступят новые учебники по истории и естествознаниюДва десятка новых детских садов откроют в Крыму до конца годаУпор на безопасность: как школы Севастополя готовят к новому году
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РИА Новости Крым
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4.7
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школа, тимур асанов, минобраз крыма, новости крыма, крым, дети, безопасность, росгвардия (федеральная служба войск национальной гвардии российской федерации)
В школах Крыма завершают установку систем безопасности

Школы Крыма оборудовали системами оповещения с "тревожной" кнопкой

15:53 16.08.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкТревожная кнопка
Тревожная кнопка - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В преддверии учебного года в Крыму 58 школ оборудовали автоматическими системами пожарной сигнализации. Всего ими обеспечено уже 90% учебных заведений, заявил в пресс-центре РИА Новости Крым заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов.

"Большой рывок в текущем году мы сделали, 58 школ дооборудовали. На сегодняшний день около 90% образовательных учреждений этими системами обеспечены, и эта работа не останавливается", – сказал он.

В 2024 году была завершена работа по обеспечению школ основными системами безопасности, включая систему оповещения с тревожной кнопкой.
"В 2024 году за счет средств республиканского бюджета было выделено достаточное количество средств на оборудование основных систем безопасности. Системами оповещения у нас обеспечено уже 100% образовательных учреждений", – подчеркнул замминистра.
На сегодняшний день во всех учебных заведениях проведены косметические ремонты. Готовность их к новому учебному году подтвердили специальные межведомственные комиссии, в которые вошли представители органов МВД, МЧС, Роспотребнадзор. Все школы также обеспечены охраной в соответствии с той категорией безопасности, к которой они принадлежат.

"1-3 категория безопасности образовательных учреждений у нас предусматривает охрану специализированную, четвертая категория учреждений может охраняться своими силами. Это зависит от многих факторов, включая количество учащихся и архитектурные особенности здания", – объяснил Тимур Асанов.

Учебные заведения охраняют либо Росгвардия, либо организации, аккредитованные Росгвардией. В школах регулярно проводятся занятия, на которых прорабатывается алгоритм действий на случай ЧС.
"29 августа Крым примет участие во всероссийской тренировке по антитеррористической и пожарной безопасности. Алгоритм ее проведения уже разработан и доведён до сведения всех муниципальных образований", – сказал замминистра.
По его данным, накануне учебного года в школах приведены в нормативное состояние все убежища. Там, где нет капитальных укрытий, проработаны варианты обеспечения безопасности детей и педагогов.
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ШколаТимур АсановМинобраз КрымаНовости КрымаКрымдетиБезопасностьРосгвардия (Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации)
 
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