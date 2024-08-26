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ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории - РИА Новости Крым, 26.08.2024
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ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории - РИА Новости Крым, 26.08.2024
ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории
Издательство "Просвещение" установило "монопольно высокие" цены на учебники по истории для 10-11 классов. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная... РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T10:45
2024-08-26T10:45
фас (федеральная антимонопольная служба)
учебники
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Издательство "Просвещение" установило "монопольно высокие" цены на учебники по истории для 10-11 классов. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая возбудила в отношении издательства второе дело.Антимонопольное дело в отношении издательства грозит административным штрафом в соответствии с КоАП РФ, отметили в ФАС.В преддверии нового учебного года в России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки в Татарстане.Единые учебники по истории для 10-11 классов были выпущены в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииЦены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхоз В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников
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фас (федеральная антимонопольная служба), учебники, россия, новости
ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

ФАС возбудила дело на издательство "Просвещение" за дорогие учебники истории

10:45 26.08.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкПечать новых учебников по истории для старших классов
Печать новых учебников по истории для старших классов - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Издательство "Просвещение" установило "монопольно высокие" цены на учебники по истории для 10-11 классов. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая возбудила в отношении издательства второе дело.

"Компания занимает доминирующее положение на рынке издания государственных учебников по истории для 10-11 классов. По итогам анализа финансовых результатов и ценообразования издательства ФАС России выявила признаки установления издательством монопольно высоких цен на эти учебники", - говорится в сообщении службы.

Антимонопольное дело в отношении издательства грозит административным штрафом в соответствии с КоАП РФ, отметили в ФАС.
В преддверии нового учебного года в России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки в Татарстане.
Единые учебники по истории для 10-11 классов были выпущены в 2023 году.
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ФАС (Федеральная антимонопольная служба)УчебникиРоссияНовости
 
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