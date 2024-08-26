https://crimea.ria.ru/20240826/fas-vozbudila-delo-iz-za-slishkom-dorogikh-uchebnikov-istorii-1139873415.html

ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории - РИА Новости Крым, 26.08.2024

ФАС возбудила дело из-за слишком дорогих учебников истории

Издательство "Просвещение" установило "монопольно высокие" цены на учебники по истории для 10-11 классов. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная... РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T10:45

2024-08-26T10:45

2024-08-26T10:45

фас (федеральная антимонопольная служба)

учебники

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. Издательство "Просвещение" установило "монопольно высокие" цены на учебники по истории для 10-11 классов. К такому выводу пришла Федеральная антимонопольная служба (ФАС), которая возбудила в отношении издательства второе дело.Антимонопольное дело в отношении издательства грозит административным штрафом в соответствии с КоАП РФ, отметили в ФАС.В преддверии нового учебного года в России разработали новые школьные учебники истории для 5-9 классов и естествознанию – для 9 класса. Они появятся в школах до конца 2024 года, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов в ходе совещания работников образования и науки в Татарстане.Единые учебники по истории для 10-11 классов были выпущены в 2023 году.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму ФАС возбудила дело из-за рекламы с участием президента РоссииЦены на помидоры и огурцы в Крыму необоснованно завышены – минсельхоз В Крыму оператора связи оштрафовали за звонки мошенников

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фас (федеральная антимонопольная служба), учебники, россия, новости