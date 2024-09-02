https://crimea.ria.ru/20240902/gromkie-noch-i-utro-na-ukraine-vzryvy-gremeli-v-kieve-i-kharkove-1140050007.html

Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове

Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 02.09.2024

Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове

В ночь на 2 сентября и утром гремели взрывы и объявлялась воздушная тревога в нескольких областях Украины. Об этом сообщают власти регионов. РИА Новости Крым, 02.09.2024

2024-09-02T07:59

2024-09-02T07:59

2024-09-02T07:59

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виталий кличко

харьков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ночь на 2 сентября и утром гремели взрывы и объявлялась воздушная тревога в нескольких областях Украины. Об этом сообщают власти регионов."Взрывы в городе. Вызов экстренных служб в Святошинский район", - написал около пяти утра в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.Также по его информации, неспокойно в понедельник утром в Соломенском и Шевченковском районах. В Голосеевском и Шевченковском районах возник пожар.О взрывах около часа ночи сообщал и мэр Харькова Игорь Терехов. Около пяти утра он проинформировал о повторных взрывах. В Индустриальном районе произошло возгорание.Громко было ночью и утром и в Николаевской области. Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о воздушной тревоге.26 августа Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. ООбъектами ударов стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городахНа Украине вводят экстренные отключения света

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, взрыв, новости, в мире, киев, виталий кличко, харьков