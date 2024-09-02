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Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове
Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове - РИА Новости Крым, 02.09.2024
Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове
В ночь на 2 сентября и утром гремели взрывы и объявлялась воздушная тревога в нескольких областях Украины. Об этом сообщают власти регионов. РИА Новости Крым, 02.09.2024
2024-09-02T07:59
2024-09-02T07:59
2024-09-02T07:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ночь на 2 сентября и утром гремели взрывы и объявлялась воздушная тревога в нескольких областях Украины. Об этом сообщают власти регионов."Взрывы в городе. Вызов экстренных служб в Святошинский район", - написал около пяти утра в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.Также по его информации, неспокойно в понедельник утром в Соломенском и Шевченковском районах. В Голосеевском и Шевченковском районах возник пожар.О взрывах около часа ночи сообщал и мэр Харькова Игорь Терехов. Около пяти утра он проинформировал о повторных взрывах. В Индустриальном районе произошло возгорание.Громко было ночью и утром и в Николаевской области. Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о воздушной тревоге.26 августа Вооруженные силы России нанесли массированные удары по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. ООбъектами ударов стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы гремят по всей УкраинеГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городахНа Украине вводят экстренные отключения света
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РИА Новости Крым
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украина, взрыв, новости, в мире, киев, виталий кличко, харьков
Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и Харькове
Ночью и утром в Киеве и Харькове гремели взрывы
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен - РИА Новости Крым. В ночь на 2 сентября и утром гремели взрывы и объявлялась воздушная тревога в нескольких областях Украины. Об этом сообщают власти регионов.
"Взрывы в городе. Вызов экстренных служб в Святошинский район", - написал около пяти утра в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко.
Также по его информации, неспокойно в понедельник утром в Соломенском и Шевченковском районах. В Голосеевском и Шевченковском районах возник пожар.
"В Шевченковском районе произошло возгорание на территории одного из предприятий", - уточнил Кличко.
О взрывах около часа ночи сообщал и мэр Харькова Игорь Терехов. Около пяти утра он проинформировал о повторных взрывах. В Индустриальном районе произошло возгорание.
Громко было ночью и утром и в Николаевской области. Начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщал о воздушной тревоге.
26 августа Вооруженные силы России нанесли массированные удары
по электроподстанциям и газокомпрессорным станциям в ряде регионов Украины, а также уничтожили склады с авиационными ракетами на аэродромах ВСУ. О
Объектами ударов стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
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