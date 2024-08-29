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Громкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах
Громкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах - РИА Новости Крым, 29.08.2024
Громкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах
Часть Харькова осталась без электричества после ночных взрывов, в Черкассах горит предприятие, в Киеве было громко в три районах, к утру взрывы прозвучали в... РИА Новости Крым, 29.08.2024
2024-08-29T08:15
2024-08-29T08:15
2024-08-29T08:15
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взрыв
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Часть Харькова осталась без электричества после ночных взрывов, в Черкассах горит предприятие, в Киеве было громко в три районах, к утру взрывы прозвучали в Сумской области. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.По информации "Харьковоблэнерго", часть Харькова осталась без электричества после ночных взрывов."В части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения", – говорится в сообщении энергокомпании.Утром 29 августа координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в результате ночной атаки бы поражен пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, где сдетонировали боекомплекты. "Детонировали БК, груженые на машины", – уточнил собеседник.На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов загорелось предприятие. Об этом известил глава областной администрации Игорь Табурец.Сигнал воздушной тревоги минувшей ночью звучал в Киеве. О фиксации в небе беспилотников и работе ПВО сообщала областная военная администрация. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что повреждения при атаке получили объекты в Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах."Вызов экстренных служб в Деснянский район… Спасатели направляются на место", – написал Кличко в своем Teleram-канале.Также о взрывах в Сумской области сообщили украинские СМИ."Сумская область - взрывы", – говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале украинского телеканала ТСН.Вооруженные силы РФ 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами удара стали электроподстанции в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.Читайте также на РИА Новости Крым:На Украине вводят экстренные отключения светаАрмия России освободила Камышевку в ДНР Хотели взорвать нефтехранилище в Курской области: задержаны диверсанты
https://crimea.ria.ru/20240828/chto-budet-s-energosistemoy-ukrainy-posle-rossiyskikh-udarov--mnenie-1139949134.html
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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украина, киев, взрыв, харьков, новости, сумская область, черкасская область
Громкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах
Серия взрывов произошла в Киеве и областях Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 авг – РИА Новости Крым. Часть Харькова осталась без электричества после ночных взрывов, в Черкассах горит предприятие, в Киеве было громко в три районах, к утру взрывы прозвучали в Сумской области. Об этом сообщили украинские власти и местные СМИ.
По информации "Харьковоблэнерго", часть Харькова осталась без электричества после ночных взрывов.
"В части некоторых районов города произошли отключения электроснабжения", – говорится в сообщении энергокомпании.
Утром 29 августа координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что в результате ночной атаки бы поражен пункт временной дислокации ВСУ в Харьковской области, где сдетонировали боекомплекты. "Детонировали БК, груженые на машины", – уточнил собеседник.
На одном из предприятий в Черкассах после серии взрывов загорелось предприятие. Об этом известил глава областной администрации Игорь Табурец.
"На территории одного из частных предприятий областного центра возник пожар. Идет его ликвидация", – написал он в своем Telegram-канале.
Сигнал воздушной тревоги минувшей ночью звучал в Киеве. О фиксации в небе беспилотников и работе ПВО сообщала областная военная администрация. Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что повреждения при атаке получили объекты в Днепровском, Голосеевском и Деснянском районах.
"Вызов экстренных служб в Деснянский район… Спасатели направляются на место", – написал Кличко в своем Teleram-канале.
Также о взрывах в Сумской области сообщили украинские СМИ.
"Сумская область - взрывы", – говорится в сообщении, опубликованном Telegram-канале украинского телеканала ТСН.
Вооруженные силы РФ 26 августа нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, оперативно-тактической авиацией ВКС России, ударными беспилотными летательными аппаратами по критически важным объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу военно-промышленного комплекса Украины. Объектами удара стали электроподстанции
в Киевской, Винницкой, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской, Полтавской, Николаевской, Кировоградской и Одесской областях.
Также нанесено поражение газокомпрессорным станциям в Львовской, Ивано-Франковской и Харьковской областях, обеспечивающим функционирование газотранспортной системы Украины.
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