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Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2024
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Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины
Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2024
Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины
Ночью на Украине гремели взрывы и почти на всей территории страны звучали сирены воздушной тревоги. Громко было в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в... РИА Новости Крым, 05.09.2024
2024-09-05T08:31
2024-09-05T08:43
украина
киев
сумы
полтавская область
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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. Ночью на Украине гремели взрывы и почти на всей территории страны звучали сирены воздушной тревоги. Громко было в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в Кривом Роге и Днепропетровске, сообщают местные власти и СМИ. Неспокойно ночью было также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Воздушная тревога всю ночь звучала в Киеве, сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко. По его данным, утром над городом работает ПВО.Также о тревогах сообщала главы районных администраций и СМИ в еще девяти областях Украины: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях Украины. Воздушная тревога в Кировоградской области также была всю ночь. По сообщениям главы местной администрации Андрея Райковича, сигнал был дан накануне после 23:00, а отбой прозвучал к семи утра.Еще раньше, в 22:00 о тревоге сообщал глава Полтавской областной военной администрации Филлипп Пронин. Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец предупреждал о "повышенной опасности" в связи с появлением в небе над регионом ударных беспилотников. В Одесской области предупреждали об угрозе баллистики.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и ХарьковеНа Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах
украина
киев
сумы
полтавская область
полтава
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днепропетровская область
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украина, киев, сумы, полтавская область, полтава, днепропетровск, днепропетровская область, кривой рог
Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины

В ночь на четверг взрывы прогремели в Киеве и четырех областях Украины

08:31 05.09.2024 (обновлено: 08:43 05.09.2024)
 
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациямПожарные тушат возгорание в Киевской области
Пожарные тушат возгорание в Киевской области
© Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. Ночью на Украине гремели взрывы и почти на всей территории страны звучали сирены воздушной тревоги. Громко было в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в Кривом Роге и Днепропетровске, сообщают местные власти и СМИ. Неспокойно ночью было также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Воздушная тревога всю ночь звучала в Киеве, сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко. По его данным, утром над городом работает ПВО.
"В городе работает ПВО. Воздушная тревога продолжается всю ночь", – написал Кличко в своем Telegram-канале.
Также о тревогах сообщала главы районных администраций и СМИ в еще девяти областях Украины: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях Украины.
Воздушная тревога в Кировоградской области также была всю ночь. По сообщениям главы местной администрации Андрея Райковича, сигнал был дан накануне после 23:00, а отбой прозвучал к семи утра.
Еще раньше, в 22:00 о тревоге сообщал глава Полтавской областной военной администрации Филлипп Пронин.
Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец предупреждал о "повышенной опасности" в связи с появлением в небе над регионом ударных беспилотников.
В Одесской области предупреждали об угрозе баллистики.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.
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УкраинаКиевСумыПолтавская областьПолтаваДнепропетровскДнепропетровская областьКривой Рог
 
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