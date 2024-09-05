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Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины

Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины - РИА Новости Крым, 05.09.2024

Взрывы прогремели в Киеве и еще четырех областях Украины

Ночью на Украине гремели взрывы и почти на всей территории страны звучали сирены воздушной тревоги. Громко было в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в... РИА Новости Крым, 05.09.2024

2024-09-05T08:31

2024-09-05T08:31

2024-09-05T08:43

украина

киев

сумы

полтавская область

полтава

днепропетровск

днепропетровская область

кривой рог

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СИМФЕРОПОЛЬ 5 сен – РИА Новости Крым. Ночью на Украине гремели взрывы и почти на всей территории страны звучали сирены воздушной тревоги. Громко было в Киеве, Сумах, Полтаве и области, а также в Кривом Роге и Днепропетровске, сообщают местные власти и СМИ. Неспокойно ночью было также на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Воздушная тревога всю ночь звучала в Киеве, сообщил глава украинской столицы Виталий Кличко. По его данным, утром над городом работает ПВО.Также о тревогах сообщала главы районных администраций и СМИ в еще девяти областях Украины: Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской и Одесской областях Украины. Воздушная тревога в Кировоградской области также была всю ночь. По сообщениям главы местной администрации Андрея Райковича, сигнал был дан накануне после 23:00, а отбой прозвучал к семи утра.Еще раньше, в 22:00 о тревоге сообщал глава Полтавской областной военной администрации Филлипп Пронин. Глава Черкасской областной администрации Игорь Табурец предупреждал о "повышенной опасности" в связи с появлением в небе над регионом ударных беспилотников. В Одесской области предупреждали об угрозе баллистики.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после террористической атаки на Крымский мост, организованной украинскими спецслужбами. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Воздушная тревога на Украине звучит почти ежедневно.Читайте также на РИА Новости Крым:Громкие ночь и утро на Украине: взрывы гремели в Киеве и ХарьковеНа Украине уничтожен склад крылатых ракет Storm ShadowГромкое утро на Украине: о взрывах сообщили в Киеве и других городах

украина

киев

сумы

полтавская область

полтава

днепропетровск

днепропетровская область

кривой рог

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, киев, сумы, полтавская область, полтава, днепропетровск, днепропетровская область, кривой рог