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Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит - РИА Новости Крым, 21.10.2022
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Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит - РИА Новости Крым, 21.10.2022
Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит
Результаты расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток–2" удивят представителей Германии, Швеции и Дании. Такое заявление сделал в РИА Новости Крым, 21.10.2022
2022-10-21T13:48
2022-10-21T13:48
дмитрий песков
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Результаты расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток–2" удивят представителей Германии, Швеции и Дании. Такое заявление сделал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Он отметил, что, несмотря на настойчивое желание России принять участие в установлении истинных исполнителей и заказчиков, все попытки пока отклоняются Германией, Швецией и Данией без каких-либо понятных причин.По его словам, предположения Москвы о возможных исполнителях диверсий хорошо известны. При этом возможности получить какие-либо новые данные в данный момент нет, так как российская сторона лишена возможности участвовать в расследовании. Более того, информацией не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане, подчеркнул он.В середине октября представители федеральной полиции Германии изучили масштаб разрушений на газопроводах "Северного потока". При помощи подводного дрона обнаружили восьмиметровую пробоину на одной из ниток. Согласно выводам, причиной ее появления мог быть взрыв.Ранее федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
https://crimea.ria.ru/20221018/pervye-kadry-povrezhdeniy-severnogo-potoka-poyavilis-v-seti-1124950917.html
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дмитрий песков, экономика
Песков: истина по делу о диверсии на "Северных потоках" многих удивит

Песков о диверсии на Северных потоках: натыкаемся на стену нежелания докопаться до истины

13:48 21.10.2022
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкпресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 21.10.2022
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Результаты расследования диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток–2" удивят представителей Германии, Швеции и Дании. Такое заявление сделал в пятницу пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что, несмотря на настойчивое желание России принять участие в установлении истинных исполнителей и заказчиков, все попытки пока отклоняются Германией, Швецией и Данией без каких-либо понятных причин.
"Мы по дипломатическим каналам работаем. Ведется, ведется она весьма интенсивно с упомянутыми странами, но пока натыкается на такую стену нежелания каким-то образом взаимодействовать и нежелания вместе докопаться до истины", – сказал Песков.
По его словам, предположения Москвы о возможных исполнителях диверсий хорошо известны. При этом возможности получить какие-либо новые данные в данный момент нет, так как российская сторона лишена возможности участвовать в расследовании. Более того, информацией не делятся ни немцы, ни шведы, ни датчане, подчеркнул он.
В середине октября представители федеральной полиции Германии изучили масштаб разрушений на газопроводах "Северного потока". При помощи подводного дрона обнаружили восьмиметровую пробоину на одной из ниток. Согласно выводам, причиной ее появления мог быть взрыв.
Место утечки газа на газопроводе Северный поток 2.
18 октября, 12:25
Первые кадры повреждений "Северного потока" появились в сети
Ранее федеральная полиция и ВМС Германии совместно проводили расследование обстоятельств взрыва на трубопроводах "Северного потока". По итогам миссии представитель МВД ФРГ заявил журналистам, что работа ведомств завершена и полученные результаты теперь будут изучать следователи. Генпрокуратура ФРГ официально инициировала расследование ЧП.
Теракты сразу на двух нитках экспортных российских газопроводов в Европу – "Северный поток" и "Северный поток-2" – произошли 26 сентября. Оператор Nord Stream AG сообщил, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Власти Германии, Швеции и Дании, оценивая произошедшее, не исключили целенаправленной диверсии. При этом глава датского МИД Йеппе Кофод заявил о решительном настрое правительства отказать России в участии в расследовании произошедшей диверсии и установлении виновных.
 
Дмитрий ПесковЭкономика
 
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