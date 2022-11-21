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Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
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Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2022
Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
Власти Белгородской области потратили около 13 млрд рублей на все связанные с проведением спецоперации вопросы, в том числе на ремонт и восстановление после... РИА Новости Крым, 21.11.2022
2022-11-21T14:55
2022-11-21T14:55
белгородская область
специальная военная операция рф на украине
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области потратили около 13 млрд рублей на все связанные с проведением спецоперации вопросы, в том числе на ремонт и восстановление после обстрелов жилого фонда и инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, обстрелы жилых домов и инфраструктуры региона происходят практически каждый день. Для ликвидации последствий происшествий в основном привлекаются средства из внебюджетного и резервного фонда правительства Белгородской области.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221120/vs-rf-podavili-brigadu-vsu-obstrelivayuschuyu-belgorodskuyu-oblast-1125456597.html
белгородская область
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белгородская область, специальная военная операция рф на украине, экономика
Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области Гладков оценил ущерб от украинских обстрелов

14:55 21.11.2022
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаПоследствия обстрела в Белгородской области
Последствия обстрела в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области потратили около 13 млрд рублей на все связанные с проведением спецоперации вопросы, в том числе на ремонт и восстановление после обстрелов жилого фонда и инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, обстрелы жилых домов и инфраструктуры региона происходят практически каждый день. Для ликвидации последствий происшествий в основном привлекаются средства из внебюджетного и резервного фонда правительства Белгородской области.
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"Мы стараемся оперативно выполнять восстановительные работы, за исключением 15 населенных пунктов, где объявлен режим ЧС муниципального уровня и куда мы физически не можем зайти из-за постоянных обстрелов. По всем остальным объектам восстановительные работы идут. Капремонт дорог по объективным причинам мы перенесли на 2023 год. За восемь месяцев мы потратили дополнительно на все, что связано со специальной военной операцией, порядка 13 млрд рублей", – заявил губернатор.
В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
 
Белгородская областьСпециальная военная операция РФ на УкраинеЭкономика
 
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