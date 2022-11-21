https://crimea.ria.ru/20221121/gubernator-belgorodskoy-oblasti-otsenil-uscherb-ot-obstrelov-vsu-1125478711.html

Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ

Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ - РИА Новости Крым, 21.11.2022

Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ

Власти Белгородской области потратили около 13 млрд рублей на все связанные с проведением спецоперации вопросы, в том числе на ремонт и восстановление после... РИА Новости Крым, 21.11.2022

2022-11-21T14:55

2022-11-21T14:55

2022-11-21T14:55

белгородская область

специальная военная операция рф на украине

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя – РИА Новости Крым. Власти Белгородской области потратили около 13 млрд рублей на все связанные с проведением спецоперации вопросы, в том числе на ремонт и восстановление после обстрелов жилого фонда и инфраструктуры. Об этом на пресс-конференции сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По его словам, обстрелы жилых домов и инфраструктуры региона происходят практически каждый день. Для ликвидации последствий происшествий в основном привлекаются средства из внебюджетного и резервного фонда правительства Белгородской области.В Белгородской области, как и других приграничных регионах России, действует желтый уровень террористической опасности. Белгородские населенные пункты регулярно подвергаются обстрелам ВСУ, часть жителей находящихся возле границы с Украиной сел временно переселили в другие районы. Также указом президента в приграничных регионах России введен "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.

https://crimea.ria.ru/20221120/vs-rf-podavili-brigadu-vsu-obstrelivayuschuyu-belgorodskuyu-oblast-1125456597.html

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, специальная военная операция рф на украине, экономика