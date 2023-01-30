https://crimea.ria.ru/20230130/ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-stalo-izvestno-o-ranenykh-i-razrusheniyakh-1126667245.html

Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях

Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях - РИА Новости Крым, 30.01.2023

Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях

Двое раненых при обстреле украинскими войсками села Безлюдовка Белгородской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T14:02

2023-01-30T14:02

2023-01-30T14:02

вячеслав гладков

обстрелы белгородской области

всу (вооруженные силы украины)

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Двое раненых при обстреле украинскими войсками села Безлюдовка Белгородской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ВСУ обстреляли село Безлюдовка Шебекинского городского округа в понедельник утром. В результате пострадали два человека, они получили осколочные ранения и контузии.В результате попадания снарядов повреждены шесть частных домов."Зафиксированы разрушения - от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов. Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории", - добавил Гладков.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковРемонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки

https://crimea.ria.ru/20230129/remontnaya-brigada-popala-pod-obstrel-vsu-v-kurskoy-oblasti-1126659780.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости