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Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях
Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях - РИА Новости Крым, 30.01.2023
Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях
Двое раненых при обстреле украинскими войсками села Безлюдовка Белгородской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T14:02
2023-01-30T14:02
вячеслав гладков
обстрелы белгородской области
всу (вооруженные силы украины)
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Двое раненых при обстреле украинскими войсками села Безлюдовка Белгородской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ВСУ обстреляли село Безлюдовка Шебекинского городского округа в понедельник утром. В результате пострадали два человека, они получили осколочные ранения и контузии.В результате попадания снарядов повреждены шесть частных домов."Зафиксированы разрушения - от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов. Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории", - добавил Гладков.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – ГладковРемонтная бригада попала под обстрел ВСУ в Курской областиВСУ выпустили 17 снарядов по детскому отделению больницы Новой Каховки
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, обстрелы белгородской области, всу (вооруженные силы украины), происшествия, новости
Атака ВСУ на Белгородскую область: стало известно о раненых и разрушениях

Гладков: двое раненых при обстреле Белгородской области в средней степени тяжести

14:02 30.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкБомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области
Бомбоубежища на линии разграничения в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Двое раненых при обстреле украинскими войсками села Безлюдовка Белгородской области находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ВСУ обстреляли село Безлюдовка Шебекинского городского округа в понедельник утром. В результате пострадали два человека, они получили осколочные ранения и контузии.
"Двое мужчин доставлены в больницу в состоянии средней степени тяжести. Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - написал он в своем Telegram-канале.
В результате попадания снарядов повреждены шесть частных домов.
"Зафиксированы разрушения - от выбитых окон до поврежденных кровли и фасадов. Глава округа Владимир Жданов вместе с оперативными службами продолжает подомовой обход территории", - добавил Гладков.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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