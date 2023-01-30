https://crimea.ria.ru/20230130/vsu-obstrelivayut-selo-v-belgorodskoy-oblasti--est-postradavshie-1126665419.html

ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие

ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.01.2023

ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие

Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мужчин. Об... РИА Новости Крым, 30.01.2023

2023-01-30T12:16

2023-01-30T12:16

2023-01-30T12:48

вячеслав гладков

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

всу (вооруженные силы украины)

безопасность

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с начала обстрелов населенных пунктов Белгородской области украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭПВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые домаВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом

шебекино (город в белгородской области)

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, обстрелы белгородской области