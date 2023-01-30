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ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.01.2023
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ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.01.2023
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мужчин. Об... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T12:16
2023-01-30T12:48
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с начала обстрелов населенных пунктов Белгородской области украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭПВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые домаВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, обстрелы белгородской области
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие

Гладков: двое пострадали при обстреле боевиками ВСУ села Безлюдовка Белгородской области

12:16 30.01.2023 (обновлено: 12:48 30.01.2023)
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаОбстрел Белгородской области
Обстрел Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"В настоящий момент идет обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа. По предварительным данным, есть двое пострадавших – мужчины с осколочными ранениями и контузией. Медицинские и оперативные службы выехали на место", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с начала обстрелов населенных пунктов Белгородской области украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения.
Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
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Вячеслав ГладковШебекино (город в Белгородской области)Белгородская областьВСУ (Вооруженные силы Украины)БезопасностьОбстрелы Белгородской области
 
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