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ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 30.01.2023
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мужчин. Об... РИА Новости Крым, 30.01.2023
2023-01-30T12:16
2023-01-30T12:16
2023-01-30T12:48
вячеслав гладков
шебекино (город в белгородской области)
белгородская область
всу (вооруженные силы украины)
безопасность
обстрелы белгородской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска ведут обстрел села Безлюдовка Шебекинского городского округа Белгородской области. По предварительной информации, пострадали двое мужчин. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Ранее Гладков на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным сообщил, что с начала обстрелов населенных пунктов Белгородской области украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения.Граничащие с Украиной регионы России после начала спецоперации регулярно подвергаются обстрелам ВСУ. В них действует "желтый" уровень террористической опасности. Кроме того, президент Владимир Путин своим указом ввел на этих территориях "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.Читайте также на РИА Новости Крым:Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭПВСУ ударили по Белгородской области: повреждены жилые домаВСУ обстреливают село в Белгородской области: удар пришелся на жилой дом
шебекино (город в белгородской области)
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вячеслав гладков, шебекино (город в белгородской области), белгородская область, всу (вооруженные силы украины), безопасность, обстрелы белгородской области
ВСУ обстреливают село в Белгородской области – есть пострадавшие
Гладков: двое пострадали при обстреле боевиками ВСУ села Безлюдовка Белгородской области
12:16 30.01.2023 (обновлено: 12:48 30.01.2023)