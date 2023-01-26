https://crimea.ria.ru/20230126/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--povrezhdena-lep-1126603913.html

Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП

Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП - РИА Новости Крым, 26.01.2023

Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП

Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждена линия электропередачи и жители остались без света. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 26.01.2023

2023-01-26T16:54

2023-01-26T16:54

2023-01-26T16:54

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

новости

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждена линия электропередачи и жители остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные бригады и оперативные службы уже прибыли на место.Ранее Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в 15 населенных пунктах области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. После начала обстрелов украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения. С апреля прошлого года на территории региона каждые две недели продлевается "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушенияЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены

https://crimea.ria.ru/20230124/skolko-chelovek-pogiblo-v-belgorodskoy-oblasti-ot-obstrelov-vsu--gladkov-1126565255.html

белгородская область

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, общество