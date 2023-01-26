Рейтинг@Mail.ru
Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230126/novyy-obstrel-belgorodskoy-oblasti--povrezhdena-lep-1126603913.html
Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП
Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП - РИА Новости Крым, 26.01.2023
Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП
Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждена линия электропередачи и жители остались без света. Об этом сообщил губернатор региона РИА Новости Крым, 26.01.2023
2023-01-26T16:54
2023-01-26T16:54
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_0:151:3104:1897_1920x0_80_0_0_21c82e457b667521fa4a8471d0cfd370.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждена линия электропередачи и жители остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Аварийные бригады и оперативные службы уже прибыли на место.Ранее Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в 15 населенных пунктах области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. После начала обстрелов украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения. С апреля прошлого года на территории региона каждые две недели продлевается "желтый" уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушенияЧерный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены
https://crimea.ria.ru/20230124/skolko-chelovek-pogiblo-v-belgorodskoy-oblasti-ot-obstrelov-vsu--gladkov-1126565255.html
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111394/07/1113940739_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_e092baab2e199b626d9f49746371042d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости, общество
Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП

Губернатор Гладков: при обстреле села Муром Белгородской области повреждена ЛЭП

16:54 26.01.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкГубернатор Гладков: при обстреле села Муром Белгородской области повреждена ЛЭП
Губернатор Гладков: при обстреле села Муром Белгородской области повреждена ЛЭП - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Украинские войска обстреляли село Муром в Белгородской области, повреждена линия электропередачи и жители остались без света. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Сегодня под обстрел ВСУ попало село Муром Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждена линия электропередачи, без света остается примерно половина села", - написал он в своем Telegram-канале.
Аварийные бригады и оперативные службы уже прибыли на место.
Последствия обстрела в Белгородской области
24 января, 20:02
Сколько человек погибло в Белгородской области от обстрелов ВСУ – Гладков
Ранее Вячеслав Гладков на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что в 15 населенных пунктах области введен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня. После начала обстрелов украинскими войсками в регионе погибли 25 человек, еще 96 получили ранения. С апреля прошлого года на территории региона каждые две недели продлевается "желтый" уровень террористической опасности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Губернатор Белгородской области оценил ущерб от обстрелов ВСУ
ВСУ атаковали несколько сел в Белгородской области – есть разрушения
Черный день Белгородской области: из-за атак ВСУ один погиб и 12 ранены
 
Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиОбщество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:46Учителя из Новороссийска подозревают в эротических фотосессиях с детьми
16:54Новый обстрел Белгородской области – повреждена ЛЭП
16:28В Феодосии крымчанка задушила мать – приговор суда
16:14Миллиарды на выплаты: меры соцподдержки распространили на новые регионы
15:46Танки для Украины: какую технику и кто передаст Киеву – инфографика
15:24Экс-чиновника из Крыма осудили на три года за рукоприкладство
15:17РНКБ выдал в 2022 году более 500 млн руб. кредитов на строительство жилья
15:10В Севастополе за смерть пешехода осудят несовершеннолетнего самокатчика
14:57Ракетные удары по Украине – попадания по энергообъектам в трех регионах
14:37Уничтожены хранилища топлива и боеприпасов: потери ВСУ за сутки
14:20Российские военные заняли выгодные рубежи на Донецком направлении
13:59Смертельная ошибка Байдена: в Крыму ответили на угрозу захвата региона
13:46В Севастополе начнут масштабные исследования дорог для нового Генплана
13:18Запросы незалежных: Зеленский после танков выпрашивает у НАТО самолеты
13:15В Кремле ответили на "танковое" решение Запада по Украине
12:52Когда закончат ремонт Крымского моста
12:35С миру по танку: кто отправит Киеву Abrams и Leopard
12:16Очередь на Керченской переправе – паромов ждут 100 машин
12:11Где в Крыму два дня не будет воды и света – адреса
11:40Взрывы в Киеве, Одессе и других областях – ситуация на Украине
Лента новостейМолния