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Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС
Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС
Вопрос создания единой валюты БРИКС не рассматривается, на данный момент идет работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах. Об этом РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T18:29
2024-10-18T18:29
владимир путин (политик)
брикс
экономика
деньги
политика
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вопрос создания единой валюты БРИКС не рассматривается, на данный момент идет работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.Путин добавил, что страны БРИКС также рассматривают возможность использования электронных инструментов. Кроме того, по его словам, необходимо наладить отношения между центральными банками стран-членов объединения, и обеспечить надежный обмен финансовой информацией, который был бы независим от тех международных инструментов обмена финансовой информации, которые вводят определенные ограничения по политическим соображениям и нарушают принципы мировой экономики."Для того, чтобы говорить о единой валюте, нужно иметь очень высокую степень интеграции экономик и нужно добиться их сопоставимого качества. Экономики по своей структуре и эффективности должны быть равноценными, иначе мы столкнемся с проблемами еще большими, чем проблемы, которые возникли в Евросоюзе после введения единой валюты", - отметил президент РФ и добавил, что рассмотрение создания единой валюты БРИКС является отдаленной перспективой.Ранее президент отметил, что совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал два главных принципа расширения БРИКСБРИКС становится новым мировым центром развития – ПутинОпоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
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владимир путин (политик), брикс, экономика, деньги, политика, новости
Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС

Вопрос создания единой валюты БРИКС на данный момент не рассматривается – Путин

18:29 18.10.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗолотая монета
Золотая монета - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Вопрос создания единой валюты БРИКС не рассматривается, на данный момент идет работа над расширением использования национальных валют во взаиморасчетах. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
"На данный момент мы не рассматриваем этот вопрос. Они не созрел. Нужно быть очень аккуратными. Нужно действовать постепенно, неспеша. На данный момент мы изучаем вопрос расширения использования национальных валют и создания инструментов, которые позволили бы сделать такую работу безопасной", - сказал российский лидер на встрече с представителями СМИ стран-членов БРИКС.
Путин добавил, что страны БРИКС также рассматривают возможность использования электронных инструментов. Кроме того, по его словам, необходимо наладить отношения между центральными банками стран-членов объединения, и обеспечить надежный обмен финансовой информацией, который был бы независим от тех международных инструментов обмена финансовой информации, которые вводят определенные ограничения по политическим соображениям и нарушают принципы мировой экономики.
"Для того, чтобы говорить о единой валюте, нужно иметь очень высокую степень интеграции экономик и нужно добиться их сопоставимого качества. Экономики по своей структуре и эффективности должны быть равноценными, иначе мы столкнемся с проблемами еще большими, чем проблемы, которые возникли в Евросоюзе после введения единой валюты", - отметил президент РФ и добавил, что рассмотрение создания единой валюты БРИКС является отдаленной перспективой.
Ранее президент отметил, что совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти.
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