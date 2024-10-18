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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T16:22
2024-10-18T16:29
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу в полдень, изначально проезда ждали 95 транспортных средств. Через два часа в пробке было уже 200 машин.При этом проезд со стороны Тамани остается свободным - пробок у досмотровых пунктов из Краснодарского края нет.Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь

В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось 300 автомобилей

16:22 18.10.2024 (обновлено: 16:29 18.10.2024)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОчередь на Крымском мосту
Очередь на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу в полдень, изначально проезда ждали 95 транспортных средств. Через два часа в пробке было уже 200 машин.
"По состоянию на 16:00 в очереди со стороны Керчи находится 300 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
При этом проезд со стороны Тамани остается свободным - пробок у досмотровых пунктов из Краснодарского края нет.
Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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