https://crimea.ria.ru/20241018/krymskiy-most-seychas-so-storony-kerchi-prodolzhaet-rasti-ochered-1141191853.html
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T16:22
2024-10-18T16:22
2024-10-18T16:29
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи продолжает расти. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу в полдень, изначально проезда ждали 95 транспортных средств. Через два часа в пробке было уже 200 машин.При этом проезд со стороны Тамани остается свободным - пробок у досмотровых пунктов из Краснодарского края нет.Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
В очереди у Крымского моста со стороны Керчи скопилось 300 автомобилей
16:22 18.10.2024 (обновлено: 16:29 18.10.2024)