https://crimea.ria.ru/20241018/v-kerchi-perevernulas-skoraya---pyat-postradavshikh-1141189848.html

В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших

В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших - РИА Новости Крым, 18.10.2024

В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших

В Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T15:28

2024-10-18T15:28

2024-10-18T15:39

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает МВД по РК.По предварительным данным, ДТП произошло 18 октября в 13:00 на пересечении улиц Горького – Фурманова. Столкнулись автомобили Kia Sportage и автомобиль скорой медицинской помощи Ford.Сотрудники полиции в Керчи проводят проверку по факту ДТП.В прокуратуре Крыма уточняют, что автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Ход проверки по факту ДТП взят надзорным ведомством под контроль.На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции Керчи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человекВ Севастополе в ДТП попала машина "скорой" - пострадали два человекаВ Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"

https://crimea.ria.ru/20241015/zhutkoe-dtp-v-krymu-gruzovik-ubil-stoyavshego-u-avto-uchastnika-avarii-1141106783.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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