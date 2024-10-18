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В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших
В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших - РИА Новости Крым, 18.10.2024
В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших
В Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает МВД по РК. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T15:28
2024-10-18T15:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает МВД по РК.По предварительным данным, ДТП произошло 18 октября в 13:00 на пересечении улиц Горького – Фурманова. Столкнулись автомобили Kia Sportage и автомобиль скорой медицинской помощи Ford.Сотрудники полиции в Керчи проводят проверку по факту ДТП.В прокуратуре Крыма уточняют, что автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Ход проверки по факту ДТП взят надзорным ведомством под контроль.На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции Керчи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Краснодаре столкнулись две "скорые" и автобус: пострадали шесть человекВ Севастополе в ДТП попала машина "скорой" - пострадали два человекаВ Белогорском районе Крыма произошло смертельное ДТП с "перевертышем"
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В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Крыму

15:28 18.10.2024 (обновлено: 15:39 18.10.2024)
 
© МВД по РКДТП с каретой скорой помощи
ДТП с каретой скорой помощи
© МВД по РК
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. В Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. Об этом сообщает МВД по РК.
По предварительным данным, ДТП произошло 18 октября в 13:00 на пересечении улиц Горького – Фурманова. Столкнулись автомобили Kia Sportage и автомобиль скорой медицинской помощи Ford.
"В результате ДТП пострадали пятеро человек из автомобиля скорой медицинской помощи: водитель 1985 года рождения, двое медработников 1973 и 1975 года рождения, а также два пассажира 1972 и 1976 года рождения. Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции в Керчи проводят проверку по факту ДТП.
В прокуратуре Крыма уточняют, что автомобиль скорой медицинской помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами. Ход проверки по факту ДТП взят надзорным ведомством под контроль.
На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции Керчи. Все обстоятельства произошедшего выясняются.
© МВД по РКДТП с каретой скорой помощи
ДТП с каретой скорой помощи
1 из 3
ДТП с каретой скорой помощи
© МВД по РК
© МВД по РКДТП с каретой скорой помощи
ДТП с каретой скорой помощи
2 из 3
ДТП с каретой скорой помощи
© МВД по РК
© МВД по РКДТП с каретой скорой помощи
ДТП с каретой скорой помощи
3 из 3
ДТП с каретой скорой помощи
© МВД по РК
1 из 3
ДТП с каретой скорой помощи
© МВД по РК
2 из 3
ДТП с каретой скорой помощи
© МВД по РК
3 из 3
ДТП с каретой скорой помощи
© МВД по РК
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