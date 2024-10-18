https://crimea.ria.ru/20241018/yuzhnyy-bereg-kryma-ostalsya-bez-sveta-iz-za-avarii-1141189684.html

Южный берег Крыма остался без света из-за аварии

Южный берег Крыма остался без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Южный берег Крыма остался без света из-за аварии

Жители Алушты, Ялты и прибрежных сел Южного берега Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T15:27

2024-10-18T15:27

2024-10-18T15:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Алушты, Ялты и прибрежных сел Южного берега Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что аварийное отключение коснулось жителей Алушты, сел Лучистое, Нижняя и Верхняя Кутузовка в Алуштинском городском округе. Также обесточены жители Ялты и села Виноградное в Большой Ялте. На местах уже работают аварийные бригады.Утром в пятницу 6 тысяч 680 жителей поселка Первомайское в Крыму остались без электроснабжения из-за технологического нарушения. Также частично осталась без света Керчь.В начале октября сообщалось, что в республике необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго""Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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