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Южный берег Крыма остался без света из-за аварии
Южный берег Крыма остался без света из-за аварии - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Южный берег Крыма остался без света из-за аварии
Жители Алушты, Ялты и прибрежных сел Южного берега Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T15:27
2024-10-18T15:27
2024-10-18T15:27
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Жители Алушты, Ялты и прибрежных сел Южного берега Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщили в "Крымэнерго".Отмечается, что аварийное отключение коснулось жителей Алушты, сел Лучистое, Нижняя и Верхняя Кутузовка в Алуштинском городском округе. Также обесточены жители Ялты и села Виноградное в Большой Ялте. На местах уже работают аварийные бригады.Утром в пятницу 6 тысяч 680 жителей поселка Первомайское в Крыму остались без электроснабжения из-за технологического нарушения. Также частично осталась без света Керчь.В начале октября сообщалось, что в республике необходимо заменить оборудование на 368 трансформаторных подстанциях.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Скачки напряжения в Крыму - проблему решают за счет новых подстанцийАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго""Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
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РИА Новости Крым
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Южный берег Крыма остался без света из-за аварии
Алушта и Ялта в Крыму остались без электричества из-за аварии