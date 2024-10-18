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Зеленский пожаловался на несправедливость США - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Зеленский пожаловался на несправедливость США
Зеленский пожаловался на несправедливость США - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Зеленский пожаловался на несправедливость США
Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания к Украине со стороны США на фоне предвыборной гонки. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T21:37
2024-10-18T21:38
украина
владимир зеленский
сша
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выборы президента сша
политика
поставки западного оружия украине
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания к Украине со стороны США на фоне предвыборной гонки.Он также признал, что Америка остается "главным донором помощи Украины", поэтому Киев вынужден ждать перемены политики США после выборов и строить на этот случай "план Б"."Главный донор помощи Украины - Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится - эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны", - заявил он.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп.Накануне Владимир Зеленский заявил кандидату в президенты США Дональду Трампу, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.В пятницу президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдет ли Россия на перемирие по УкраинеИнстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуКак в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского
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РИА Новости Крым
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украина, владимир зеленский, сша, выборы, выборы президента сша, политика, поставки западного оружия украине, в мире, новости
Зеленский пожаловался на несправедливость США

Зеленский назвал несправедливым потерю внимания со стороны США из-за предвыборной гонки

21:37 18.10.2024 (обновлено: 21:38 18.10.2024)
 
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН
Владимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания к Украине со стороны США на фоне предвыборной гонки.
"Сегодня они (США - ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются - ред.) для их страны. Для нас - не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут - граждане Украины, потому что мы в войне", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона.
Он также признал, что Америка остается "главным донором помощи Украины", поэтому Киев вынужден ждать перемены политики США после выборов и строить на этот случай "план Б".
"Главный донор помощи Украины - Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится - эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны", - заявил он.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп.
Накануне Владимир Зеленский заявил кандидату в президенты США Дональду Трампу, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.
В пятницу президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.
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