https://crimea.ria.ru/20241018/zelenskiy-pozhalovalsya-na-nespravedlivost-ssha-1141203124.html

Зеленский пожаловался на несправедливость США

Зеленский пожаловался на несправедливость США - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Зеленский пожаловался на несправедливость США

Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания к Украине со стороны США на фоне предвыборной гонки. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T21:37

2024-10-18T21:37

2024-10-18T21:38

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сша

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания к Украине со стороны США на фоне предвыборной гонки.Он также признал, что Америка остается "главным донором помощи Украины", поэтому Киев вынужден ждать перемены политики США после выборов и строить на этот случай "план Б"."Главный донор помощи Украины - Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится - эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны", - заявил он.Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп.Накануне Владимир Зеленский заявил кандидату в президенты США Дональду Трампу, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.В пятницу президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пойдет ли Россия на перемирие по УкраинеИнстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь КиевуКак в Евросоюзе отреагировали на "План победы" Зеленского

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, владимир зеленский, сша, выборы, выборы президента сша, политика, поставки западного оружия украине, в мире, новости