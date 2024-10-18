Зеленский пожаловался на несправедливость США
Зеленский назвал несправедливым потерю внимания со стороны США из-за предвыборной гонки
21:37 18.10.2024 (обновлено: 21:38 18.10.2024)
© AP Photo Julia Demaree NikhinsonВладимир Зеленский принимает участие в заседании Совета Безопасности ООН
© AP Photo Julia Demaree Nikhinson
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Владимир Зеленский пожаловался на потерю внимания к Украине со стороны США на фоне предвыборной гонки.
"Сегодня они (США - ред.) борются не за Украину, а борются на своих выборах, что справедливо, (борются - ред.) для их страны. Для нас - не очень. Мы считаем, что мы должны оставаться в фокусе. Мы тут - граждане Украины, потому что мы в войне", - заявил Зеленский в интервью украинским СМИ в эфире новостного телемарафона.
Он также признал, что Америка остается "главным донором помощи Украины", поэтому Киев вынужден ждать перемены политики США после выборов и строить на этот случай "план Б".
"Главный донор помощи Украины - Соединенные Штаты. Если их политика после выборов изменится - эти изменения и есть план Б. Сама по себе политика США будет влиять на развитие этой войны или на развитие завершения этой войны", - заявил он.
Выборы президента США пройдут 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять вице-президент США Камала Харрис, Республиканскую – Дональд Трамп.
Накануне Владимир Зеленский заявил кандидату в президенты США Дональду Трампу, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.
В пятницу президент России Владимир Путин подчеркнул, что Россия ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.
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