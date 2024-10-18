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Главные новости Крыма: 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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Главные новости Крыма: 18 октября
Главные новости Крыма: 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Главные новости Крыма: 18 октября
В Крыму арестовали работавшую на украинские спецслужбы шпионку. Более 3 миллиардов рублей выделят в следующем году на ремонт поврежденных "штормом века" в Крыму РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T22:44
2024-10-18T22:44
крым
новости крыма
главное за день
севастополь
происшествия
задержание в крыму агента сбу
благоустройство
набережные крыма
сергей аксенов
ефим фикс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму арестовали работавшую на украинские спецслужбы шпионку. Более 3 миллиардов рублей выделят в следующем году на ремонт поврежденных "штормом века" в Крыму берегоукрепительных сооружений. Крым подаст иск в суд о взыскании с Украины ущерба за "языковую блокаду". В Керчи перевернулась скорая помощь – пострадали пять человек. В Севастополе отремонтируют шесть причалов в центре и на Северной стороне города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму задержали украинскую шпионкуСотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку. Гражданка Украины 2001 года рождения по заданию СБУ собрала и передала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава российских войск на территории Херсонской области. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.Кроме того, в Верховный суд РК ушло уголовное дело в отношении 42-летнего украинца, который собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии в Крыму и Севастополе.Как ремонтируют поврежденные "штормом века" берегоукрепления в КрымуНа капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в следующем году запланирован капремонт на 25 объектах и реконструкция – на 16-ти.В этом году проводятся первоочередные работы на 23-х сооружениях. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,4 млрд рублей. На объектах также произведут подсыпку пляжей, обустроят подходы и спуски, в том числе для маломобильных групп населения, что позволит увеличить пропускную способность пляжей в три раза.Крым готовит очередной иск к УкраинеГосударственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил советник главы парламента региона Ефим Фикс.Он напомнил, что в годы нахождения Крыма в составе Украины киевские власти проводили на полуострове дискриминационную языковую политику: ползучая украинизация в школах, принуждение к дублированию фильмов на украинский язык в кинотеатрах, выпуск лекарств с инструкцией на украинском языке и т.д. Главной целью этой политики было максимально оторвать Крым от России.По мнению советника спикера крымского парламента, с Украины необходимо взыскать компенсацию как за материальный, так и за моральный ущерб, причиненный украинизацией.ДТП со скорой помощью в КерчиВ Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. По данным МВД по Крыму, на пересечении улиц Горького – Фурманова столкнулись автомобили Kia Sportage и автомобиль скорой медицинской помощи Ford.В результате ДТП пострадали пять человек из скорой: водитель, двое медработников, а также два пассажира. Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.В Севастополе отремонтируют шесть причаловВ Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя. Проектно-изыскательские работы находятся в активной фазе.На заседании правительства города директор дептранса Станислав Таматаев уточнил, что в этом году намерены начать проектирование дополнительно по двум объектам. Это еще один причал паромов и катеров в бухте Северной и причал в центре города, на Графской пристани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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https://crimea.ria.ru/20241018/akter-livanov-rasskazal-ukrainskim-pogranichnikam-chey-krym-1141192952.html
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Главные новости Крыма: 18 октября

Новости Крыма: главные события и заявления пятницы, 18 октября

22:44 18.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму арестовали работавшую на украинские спецслужбы шпионку. Более 3 миллиардов рублей выделят в следующем году на ремонт поврежденных "штормом века" в Крыму берегоукрепительных сооружений. Крым подаст иск в суд о взыскании с Украины ущерба за "языковую блокаду". В Керчи перевернулась скорая помощь – пострадали пять человек. В Севастополе отремонтируют шесть причалов в центре и на Северной стороне города.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
В Крыму задержали украинскую шпионку
Сотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку. Гражданка Украины 2001 года рождения по заданию СБУ собрала и передала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава российских войск на территории Херсонской области. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
Кроме того, в Верховный суд РК ушло уголовное дело в отношении 42-летнего украинца, который собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии в Крыму и Севастополе.
Как ремонтируют поврежденные "штормом века" берегоукрепления в Крыму
На капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
По его словам, в следующем году запланирован капремонт на 25 объектах и реконструкция – на 16-ти.
В этом году проводятся первоочередные работы на 23-х сооружениях. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,4 млрд рублей. На объектах также произведут подсыпку пляжей, обустроят подходы и спуски, в том числе для маломобильных групп населения, что позволит увеличить пропускную способность пляжей в три раза.
Производство эфирного масла в Алуште - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
21:17
Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма
Крым готовит очередной иск к Украине
Государственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил советник главы парламента региона Ефим Фикс.
Он напомнил, что в годы нахождения Крыма в составе Украины киевские власти проводили на полуострове дискриминационную языковую политику: ползучая украинизация в школах, принуждение к дублированию фильмов на украинский язык в кинотеатрах, выпуск лекарств с инструкцией на украинском языке и т.д. Главной целью этой политики было максимально оторвать Крым от России.
По мнению советника спикера крымского парламента, с Украины необходимо взыскать компенсацию как за материальный, так и за моральный ущерб, причиненный украинизацией.
Заслуженный артист России Игорь Ливанов - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
17:06
Актер Ливанов рассказал украинским пограничникам, чей Крым
ДТП со скорой помощью в Керчи
В Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. По данным МВД по Крыму, на пересечении улиц Горького – Фурманова столкнулись автомобили Kia Sportage и автомобиль скорой медицинской помощи Ford.
В результате ДТП пострадали пять человек из скорой: водитель, двое медработников, а также два пассажира. Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.
В Севастополе отремонтируют шесть причалов
В Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя. Проектно-изыскательские работы находятся в активной фазе.
На заседании правительства города директор дептранса Станислав Таматаев уточнил, что в этом году намерены начать проектирование дополнительно по двум объектам. Это еще один причал паромов и катеров в бухте Северной и причал в центре города, на Графской пристани.
Осень - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
18:59Радио "Спутник в Крыму"
Крым в арктическом мешке: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
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Заголовок открываемого материала
22:58Главное за день: 18 октября
22:44Главные новости Крыма: 18 октября
22:29Из Украины выехали более миллиона школьников
22:08Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
21:5395 российских военных возвращены из украинского плена
21:37Зеленский пожаловался на несправедливость США
21:17Единственные в России плантации горной лаванды находятся в горах Крыма
20:52Инстинкт самосохранения: отправит ли НАТО своих военных на помощь Киеву
20:25На ремонт разрушенных штормом набережных Крыма выделят еще 3 млрд рублей
20:14В какие дни пройдет ЕГЭ в 2025 году
20:04Молдавия должна отказаться от санкций против РФ – кандидат в президенты
19:49В лесах под Симферополем незаконно вырубили 1,5 тысячи деревьев
19:33Владимир Стеклов и Игорь Ливанов сыграют в Крыму "Фальшивую ноту"
19:16В Севастополе 100-балльники по ЕГЭ и их учителя получат выплаты
18:59Крым в арктическом мешке: прогноз погоды на выходные от ФОБОС
18:41Снятый на Донбассе фильм "По праву молодости" покажут в Китае
18:29Путин оценил перспективы создания единой валюты БРИКС
18:16Пойдет ли Россия на перемирие по Украине
17:56Путин пригласил президента Палестины на форум стран БРИКС в Казани
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