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Главные новости Крыма: 18 октября

Главные новости Крыма: 18 октября - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Главные новости Крыма: 18 октября

В Крыму арестовали работавшую на украинские спецслужбы шпионку. Более 3 миллиардов рублей выделят в следующем году на ремонт поврежденных "штормом века" в Крыму РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T22:44

2024-10-18T22:44

2024-10-18T22:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. В Крыму арестовали работавшую на украинские спецслужбы шпионку. Более 3 миллиардов рублей выделят в следующем году на ремонт поврежденных "штормом века" в Крыму берегоукрепительных сооружений. Крым подаст иск в суд о взыскании с Украины ущерба за "языковую блокаду". В Керчи перевернулась скорая помощь – пострадали пять человек. В Севастополе отремонтируют шесть причалов в центре и на Северной стороне города.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.В Крыму задержали украинскую шпионкуСотрудники ФСБ задержали в Крыму работавшую на украинскую разведку шпионку. Гражданка Украины 2001 года рождения по заданию СБУ собрала и передала сведения о местонахождении пунктов размещения личного состава российских войск на территории Херсонской области. Возбуждено и расследуется уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.Кроме того, в Верховный суд РК ушло уголовное дело в отношении 42-летнего украинца, который собирал и передавал украинской разведке данные о местах дислокации и перемещениях подразделений российской армии в Крыму и Севастополе.Как ремонтируют поврежденные "штормом века" берегоукрепления в КрымуНа капитальный ремонт и реконструкцию берегоукрепительных сооружений в Крыму, разрушенных в результате прошлогоднего ноябрьского шторма, в 2025 году выделят 3,2 миллиарда рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов.По его словам, в следующем году запланирован капремонт на 25 объектах и реконструкция – на 16-ти.В этом году проводятся первоочередные работы на 23-х сооружениях. На эти цели из федерального бюджета выделили 4,4 млрд рублей. На объектах также произведут подсыпку пляжей, обустроят подходы и спуски, в том числе для маломобильных групп населения, что позволит увеличить пропускную способность пляжей в три раза.Крым готовит очередной иск к УкраинеГосударственный совет Крыма по обращению общественных организаций подготовит судебный иск о взыскании с Украины ущерба за ущемление прав русскоязычных жителей полуострова в период его нахождения под юрисдикцией Киева. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил советник главы парламента региона Ефим Фикс.Он напомнил, что в годы нахождения Крыма в составе Украины киевские власти проводили на полуострове дискриминационную языковую политику: ползучая украинизация в школах, принуждение к дублированию фильмов на украинский язык в кинотеатрах, выпуск лекарств с инструкцией на украинском языке и т.д. Главной целью этой политики было максимально оторвать Крым от России.По мнению советника спикера крымского парламента, с Украины необходимо взыскать компенсацию как за материальный, так и за моральный ущерб, причиненный украинизацией.ДТП со скорой помощью в КерчиВ Керчи произошло ДТП с автомобилем скорой помощи. По данным МВД по Крыму, на пересечении улиц Горького – Фурманова столкнулись автомобили Kia Sportage и автомобиль скорой медицинской помощи Ford.В результате ДТП пострадали пять человек из скорой: водитель, двое медработников, а также два пассажира. Пострадавших доставили в больницу. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП.В Севастополе отремонтируют шесть причаловВ Севастополе отремонтируют шесть причалов. Как уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе городского департамента транспорта, речь идет о причале на Радиогорке, а также о причале №147 на Графской пристани, №49 в Инкермане и №10 на Северной стороне Севастополя. Проектно-изыскательские работы находятся в активной фазе.На заседании правительства города директор дептранса Станислав Таматаев уточнил, что в этом году намерены начать проектирование дополнительно по двум объектам. Это еще один причал паромов и катеров в бухте Северной и причал в центре города, на Графской пристани.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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https://crimea.ria.ru/20241018/akter-livanov-rasskazal-ukrainskim-pogranichnikam-chey-krym-1141192952.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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