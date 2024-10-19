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Снег и похолодание ожидаются в Крыму в субботу

Снег и похолодание ожидаются в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Снег и похолодание ожидаются в Крыму в субботу

В субботу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. В горах ожидается снег и понижение температуры до минусовых отметок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T00:01

2024-10-19T00:01

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погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. В горах ожидается снег и понижение температуры до минусовых отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем поднимутся до 13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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