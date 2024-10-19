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Снег и похолодание ожидаются в Крыму в субботу
Снег и похолодание ожидаются в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 19.10.2024
Снег и похолодание ожидаются в Крыму в субботу
В субботу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. В горах ожидается снег и понижение температуры до минусовых отметок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 19.10.2024
2024-10-19T00:01
2024-10-19T00:01
2024-10-19T00:01
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евпатория
судак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. В горах ожидается снег и понижение температуры до минусовых отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +8...10.В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем поднимутся до 13 градусов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снег и похолодание ожидаются в Крыму в субботу
В субботу в горах Крыма ожидается снег и до -2 градусов
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. В субботу в Крыму сохранится неустойчивая холодная погода. В горах ожидается снег и понижение температуры до минусовых отметок. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Местами пройдут дожди, в горах со снегом, в восточных районах временами сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, днем +8…13; в горах ночью и днем 0…-2", – сказано в прогнозе.
В Симферополе облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +8...10.
В Севастополе переменная облачность. Ночью без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +11…13.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии временами дождь. Ночью столбики термометров покажут +4...6, днем поднимутся до 13 градусов.
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