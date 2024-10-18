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Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 18.10.2024
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https://crimea.ria.ru/20241018/krymskiy-most-seychas--dannye-po-probkam-k-vecheru-pyatnitsy-1141203580.html
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы
К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T22:08
2024-10-18T22:08
ситуация на дорогах крыма
крым
транспорт
логистика
керчь
тамань
краснодарский край
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.При этом пробки со стороны Тамани нет - проезд к пунктам досмотра со стороны Краснодарского края свободен.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу в полдень, изначально проезда ждали 95 транспортных средств. Через два часа в пробке было уже 200 машин. К 16:00 выезда из Крыма ожидали уже 300 автомобилей.Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма
Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы

Проезда по Крымскому мосту вечером в пятницу ожидают 185 машин со стороны Керчи

22:08 18.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 18.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.
"К 22:00 в очереди со стороны Керчи находится 185 транспортных средств. Время ожидания около часа", - сказано в сообщении.
При этом пробки со стороны Тамани нет - проезд к пунктам досмотра со стороны Краснодарского края свободен.
Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу в полдень, изначально проезда ждали 95 транспортных средств. Через два часа в пробке было уже 200 машин. К 16:00 выезда из Крыма ожидали уже 300 автомобилей.
Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.
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Ситуация на дорогах КрымаКрымТранспортЛогистикаКерчьТаманьКраснодарский крайНовости Крыма
 
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