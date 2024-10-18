https://crimea.ria.ru/20241018/krymskiy-most-seychas--dannye-po-probkam-k-vecheru-pyatnitsy-1141203580.html

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Крымский мост сейчас – данные по пробкам к вечеру пятницы

К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T22:08

2024-10-18T22:08

2024-10-18T22:08

ситуация на дорогах крыма

крым

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логистика

керчь

тамань

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новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. К вечеру пятницы у Крымского моста сохраняется очередь у досмотровых пунктов со стороны Керчи. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на мосту.При этом пробки со стороны Тамани нет - проезд к пунктам досмотра со стороны Краснодарского края свободен.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу в полдень, изначально проезда ждали 95 транспортных средств. Через два часа в пробке было уже 200 машин. К 16:00 выезда из Крыма ожидали уже 300 автомобилей.Досмотр на мосту - обязательная процедура в целях безопасности. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только пассажирским автобусам и автомобилям массой до 3,5 тонн. Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самое оптимальное время подхода к досмотровым пунктам – с часа ночи до семи утра. В это время автомобильных очередей почти нет. С 8 часов утра до 16 ситуация на подъезде к мосту автотранспорта собирается больше. А самый напряженный период – с 17:00 до 23:00.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма