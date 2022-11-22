https://crimea.ria.ru/20221122/serbiya-i-kosovo-ne-soglasovali-reshenie-o-deeskalatsii-1125487737.html

Сербия и Косово не согласовали решение о деэскалации

Сербия и Косово не согласовали решение о деэскалации - РИА Новости Крым, 22.11.2022

Сербия и Косово не согласовали решение о деэскалации

Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в ходе переговоров в Брюсселе с участием главы... РИА Новости Крым, 22.11.2022

2022-11-22T10:03

2022-11-22T10:03

2022-11-22T10:03

сербия

европейский союз

политика

александр вучич

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Альбин Курти в ходе переговоров в Брюсселе с участием главы евродипломатии Жозепа Борреля не смогли прийти к решению о деэскалации ситуации, сообщил представитель пресс-службы Еврокомиссии Петер Стано.Речь идет о решении Приштины взимать штрафы за автомобильные номера, выданные сербскими властями, которое вступает в силу 21 ноября. Власти Косово требуют от местных сербов перерегистрировать все автомобили с номерными знаками, выданными властями Сербии с буквами "КМ", на номера с косовской символикой и надписью "RKS", а с 21 ноября планируют выписывать нарушителям штрафы от 150 евро. Власти самопровозглашенного Косово 20 сентября 2021 запретили въезд с сербскими номерами и перебросили на север края спецподразделение МВД ROSU. В ответ местные сербы перегородили строительной техникой трассу по направлению к КПП "Ярине" и "Брняк" и держали блокаду, несмотря на попытки "полиции" их разогнать с применением слезоточивого газа и спецсредств. Со стороны центральной Сербии на трассе дежурили военные на бронетехнике, район облетали вертолеты и истребители. После этого в переговорах при посредничестве стран Запада было достигнуто временное решение с заклеиванием символики на номерах при въезде и выезде из Косово и Метохии в центральную Сербию.Комментируя итоги переговоров, Боррель заявил, что ЕС сделал предложение для урегулирования ситуации. Его принял Вучич, но отверг Курти.В то же время 22 ноября Курти сообщил, что в Косово еще 48 часов не будут штрафовать за сербские автомобильные номера.

https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html

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сербия, европейский союз, политика, александр вучич