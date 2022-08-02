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Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии - РИА Новости Крым, 02.08.2022
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Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T16:23
2022-08-02T16:23
в мире
политика
обострение в косово
российская федерация (россия, рф)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли сможет оказать помощь Белграду, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий."Можно ждать вспышки (военного конфликта) примерно через месяц. Решение, которое было принято сейчас, – всего лишь отложенная мера. Так или иначе, они вернутся к этому вопросу. Естественно, за этим стоят США, которые заинтересованы в том, чтобы таких очагов, рассеивающих внимание России, было как можно больше. России ответить на это практически нечем. Руки у нас связаны и, по большому счету, сделать мы ничего не можем. То есть это еще и удар по России", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению Бедрицкого, целью США будет свержение действующего президента Александра Вучича и смена режима."От Югославии сейчас осталась только Сербия, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Если мы возьмем 1999 год, когда была война в Югославии, ее границы были гораздо больше. Сейчас, вполне возможно, будет попытка переворота и приведения к власти, может быть, даже через военную операцию, какого-то своего человека и ликвидация сохранившегося свободного анклава", – считает политолог.Ситуация вокруг Косово обострилась в связи с планами властей самопровозглашенной республики с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ косовские власти стянули туда полицию.После просьбы властей США Приштина на месяц отложила вступление запрета в силу. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но мир удалось сохранить.
https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html
https://crimea.ria.ru/20220801/situatsiya-na-balkanakh-mozhet-byt-proverkoy-na-prochnost-ot-nato--ekspert-1124026327.html
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РИА Новости Крым
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в мире, политика, обострение в косово, российская федерация (россия, рф)
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии

Политолог Бедрицкий: на Балканах будет вспышка конфликта, РФ вряд ли сможет помочь Сербии

16:23 02.08.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкГосударственные флаги РФ и Сербии в Белграде.
Государственные флаги РФ и Сербии в Белграде.
© POOL
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли сможет оказать помощь Белграду, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
"Можно ждать вспышки (военного конфликта) примерно через месяц. Решение, которое было принято сейчас, – всего лишь отложенная мера. Так или иначе, они вернутся к этому вопросу. Естественно, за этим стоят США, которые заинтересованы в том, чтобы таких очагов, рассеивающих внимание России, было как можно больше. России ответить на это практически нечем. Руки у нас связаны и, по большому счету, сделать мы ничего не можем. То есть это еще и удар по России", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
Солдаты НАТО, несущие службу в Косово, возле города Зубин-Поток, 1 августа 2022 года. Фото Арменда НИМАНИ / AFP
07:59Радио "Спутник в Крыму"
Развитие ситуации на Балканах - взгляд из Сербии
По мнению Бедрицкого, целью США будет свержение действующего президента Александра Вучича и смена режима.
"От Югославии сейчас осталась только Сербия, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Если мы возьмем 1999 год, когда была война в Югославии, ее границы были гораздо больше. Сейчас, вполне возможно, будет попытка переворота и приведения к власти, может быть, даже через военную операцию, какого-то своего человека и ликвидация сохранившегося свободного анклава", – считает политолог.
Солдаты НАТО, несущие службу в Косово, рядом с дорожной баррикадой, установленной этническими сербами возле города Зубин-Поток/ Фото Арменда НИМАНИ / AFP
Вчера, 17:02
Ситуация на Балканах может быть проверкой на прочность от НАТО — эксперт
Ситуация вокруг Косово обострилась в связи с планами властей самопровозглашенной республики с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ косовские власти стянули туда полицию.
После просьбы властей США Приштина на месяц отложила вступление запрета в силу. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но мир удалось сохранить.
 
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