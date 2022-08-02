https://crimea.ria.ru/20220802/politolog-balkany-zhdet-novaya-voyna-rossiya-ne-smozhet-pomoch-serbii-1124038793.html

Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии

Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии - РИА Новости Крым, 02.08.2022

Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии

В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли... РИА Новости Крым, 02.08.2022

2022-08-02T16:23

2022-08-02T16:23

2022-08-02T16:23

в мире

политика

обострение в косово

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли сможет оказать помощь Белграду, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий."Можно ждать вспышки (военного конфликта) примерно через месяц. Решение, которое было принято сейчас, – всего лишь отложенная мера. Так или иначе, они вернутся к этому вопросу. Естественно, за этим стоят США, которые заинтересованы в том, чтобы таких очагов, рассеивающих внимание России, было как можно больше. России ответить на это практически нечем. Руки у нас связаны и, по большому счету, сделать мы ничего не можем. То есть это еще и удар по России", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению Бедрицкого, целью США будет свержение действующего президента Александра Вучича и смена режима."От Югославии сейчас осталась только Сербия, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Если мы возьмем 1999 год, когда была война в Югославии, ее границы были гораздо больше. Сейчас, вполне возможно, будет попытка переворота и приведения к власти, может быть, даже через военную операцию, какого-то своего человека и ликвидация сохранившегося свободного анклава", – считает политолог.Ситуация вокруг Косово обострилась в связи с планами властей самопровозглашенной республики с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ косовские власти стянули туда полицию.После просьбы властей США Приштина на месяц отложила вступление запрета в силу. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но мир удалось сохранить.

https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html

https://crimea.ria.ru/20220801/situatsiya-na-balkanakh-mozhet-byt-proverkoy-na-prochnost-ot-nato--ekspert-1124026327.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, политика, обострение в косово, российская федерация (россия, рф)