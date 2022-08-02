https://crimea.ria.ru/20220802/politolog-balkany-zhdet-novaya-voyna-rossiya-ne-smozhet-pomoch-serbii-1124038793.html
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии - РИА Новости Крым, 02.08.2022
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли... РИА Новости Крым, 02.08.2022
2022-08-02T16:23
2022-08-02T16:23
2022-08-02T16:23
в мире
политика
обострение в косово
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123527281_0:14:2938:1667_1920x0_80_0_0_4093a6b76fafccf45ac90c40a8f755eb.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли сможет оказать помощь Белграду, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий."Можно ждать вспышки (военного конфликта) примерно через месяц. Решение, которое было принято сейчас, – всего лишь отложенная мера. Так или иначе, они вернутся к этому вопросу. Естественно, за этим стоят США, которые заинтересованы в том, чтобы таких очагов, рассеивающих внимание России, было как можно больше. России ответить на это практически нечем. Руки у нас связаны и, по большому счету, сделать мы ничего не можем. То есть это еще и удар по России", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению Бедрицкого, целью США будет свержение действующего президента Александра Вучича и смена режима."От Югославии сейчас осталась только Сербия, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Если мы возьмем 1999 год, когда была война в Югославии, ее границы были гораздо больше. Сейчас, вполне возможно, будет попытка переворота и приведения к власти, может быть, даже через военную операцию, какого-то своего человека и ликвидация сохранившегося свободного анклава", – считает политолог.Ситуация вокруг Косово обострилась в связи с планами властей самопровозглашенной республики с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ косовские власти стянули туда полицию.После просьбы властей США Приштина на месяц отложила вступление запрета в силу. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но мир удалось сохранить.
https://crimea.ria.ru/20220802/razvitie-situatsii-na-balkanakh---vzglyad-iz-serbii-1124029451.html
https://crimea.ria.ru/20220801/situatsiya-na-balkanakh-mozhet-byt-proverkoy-na-prochnost-ot-nato--ekspert-1124026327.html
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/0d/1123527281_147:0:2878:2048_1920x0_80_0_0_9026863454212a468e3a0712c1c427dc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, политика, обострение в косово, российская федерация (россия, рф)
Политолог: Балканы ждет новая война, Россия не сможет помочь Сербии
Политолог Бедрицкий: на Балканах будет вспышка конфликта, РФ вряд ли сможет помочь Сербии
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. В ближайшее время на Балканах произойдет новая вспышка военного конфликта с целью свержения действующего режима в Сербии, и Москва в этой ситуации вряд ли сможет оказать помощь Белграду, считает директор Таврического информационно-аналитического центра, политолог Александр Бедрицкий.
"Можно ждать вспышки (военного конфликта) примерно через месяц. Решение, которое было принято сейчас, – всего лишь отложенная мера. Так или иначе, они вернутся к этому вопросу. Естественно, за этим стоят США, которые заинтересованы в том, чтобы таких очагов, рассеивающих внимание России, было как можно больше. России ответить на это практически нечем. Руки у нас связаны и, по большому счету, сделать мы ничего не можем. То есть это еще и удар по России", – сказал эксперт на пресс-конференции в пресс-центре РИА Новости Крым.
По мнению Бедрицкого, целью США будет свержение действующего президента Александра Вучича и смена режима.
"От Югославии сейчас осталась только Сербия, которая не входит ни в ЕС, ни в НАТО. Если мы возьмем 1999 год, когда была война в Югославии, ее границы были гораздо больше. Сейчас, вполне возможно, будет попытка переворота и приведения к власти, может быть, даже через военную операцию, какого-то своего человека и ликвидация сохранившегося свободного анклава", – считает политолог.
Ситуация вокруг Косово обострилась
в связи с планами властей самопровозглашенной республики с 1 августа запретить въезд в регион машин с сербскими номерами и документами. На севере Косово, где проживает много сербов, произошли беспорядки, в ответ косовские власти стянули туда полицию.
После просьбы властей США Приштина на месяц отложила
вступление запрета в силу. В Белграде этот шаг приветствовали, заявив, что руководство Сербии и власти в Приштине были в шаге от серьезного конфликта, но мир удалось сохранить.