https://crimea.ria.ru/20231122/vladyka-tikhon-razveyal-slukhi-o-perenose-seminarii-iz-kryma-v-sevastopol-1132983758.html

Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь

Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь

В настоящее время Крымская митрополия только лишь рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в создаваемом на мысе РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T19:45

2023-11-22T19:45

2023-11-22T19:45

тихон шевкунов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В настоящее время Крымская митрополия только лишь рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в создаваемом на мысе Херсонес просветительско-культурном научном и музейном образовательном комплексе, но никак не вопрос о переносе этого учебного заведения из столицы Крыма в Севастополь. Об этом митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил в пресс-центре РИА Новости Крым во время брифинга.В то же самое время он подчеркнул, что, даже если в дальнейшем будет принято решение о переводе Таврической семинарии из Симферополя в Херсонес, ее помещения послужат на благо крымчан."Помещения семинарии будут просветительским, духовным и образовательным центром для всего Симферополя и окрестных мест. Подобное мы делали в Сретенском монастыре, так называемая Духовная академия для мирян. Люди любых возрастов получают некое серьезное дополнительное образование", - сказал владыка.Митрополит Крымский считает, что такое образование будет востребовано и потребность в нем на полуострове есть.В то же самое время, говоря о строительстве новых храмов на полуострове, он отметил, что это – не главная задача митрополии.Также владыка отметил, что в его планах – создать в Симферополе и в МДЦ "Артек" исторический парк "Моя история". 26 таких парков уже работают по всей России, в том числе в Мелитополе и Луганске.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевская духовная академия на грани закрытияКрым не любить невозможно - митрополит ТихонБрифинг митрополита Симферопольского и Крымского Тихона

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тихон шевкунов, православие, религия, рпц (русская православная церковь), севастополь, симферополь, новости