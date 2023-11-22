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Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь
Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь
В настоящее время Крымская митрополия только лишь рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в создаваемом на мысе РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T19:45
2023-11-22T19:45
2023-11-22T19:45
тихон шевкунов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. В настоящее время Крымская митрополия только лишь рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в создаваемом на мысе Херсонес просветительско-культурном научном и музейном образовательном комплексе, но никак не вопрос о переносе этого учебного заведения из столицы Крыма в Севастополь. Об этом митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил в пресс-центре РИА Новости Крым во время брифинга.В то же самое время он подчеркнул, что, даже если в дальнейшем будет принято решение о переводе Таврической семинарии из Симферополя в Херсонес, ее помещения послужат на благо крымчан."Помещения семинарии будут просветительским, духовным и образовательным центром для всего Симферополя и окрестных мест. Подобное мы делали в Сретенском монастыре, так называемая Духовная академия для мирян. Люди любых возрастов получают некое серьезное дополнительное образование", - сказал владыка.Митрополит Крымский считает, что такое образование будет востребовано и потребность в нем на полуострове есть.В то же самое время, говоря о строительстве новых храмов на полуострове, он отметил, что это – не главная задача митрополии.Также владыка отметил, что в его планах – создать в Симферополе и в МДЦ "Артек" исторический парк "Моя история". 26 таких парков уже работают по всей России, в том числе в Мелитополе и Луганске.Читайте также на РИА Новости Крым:Киевская духовная академия на грани закрытияКрым не любить невозможно - митрополит ТихонБрифинг митрополита Симферопольского и Крымского Тихона
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тихон шевкунов, православие, религия, рпц (русская православная церковь), севастополь, симферополь, новости
Владыка Тихон развеял слухи о переносе семинарии из Крыма в Севастополь
На месте семинарии в Симферополе может появиться Духовная академия для мирян
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым.
В настоящее время Крымская митрополия только лишь рассматривает возможность прохождения студентами Таврической духовной семинарии практики в создаваемом на мысе Херсонес
просветительско-культурном научном и музейном образовательном комплексе, но никак не вопрос о переносе этого учебного заведения из столицы Крыма в Севастополь. Об этом митрополит Симферопольский и Крымский Тихон (Шевкунов) заявил в пресс-центре РИА Новости Крым
во время брифинга.
"Семинарии в этом году 150 лет, никто не намерен ее брать и переводить. Мы об этом думаем, но сейчас всего еще не понимаем. Во всяком случае, практика для студентов будет уникальнейшей: они смогут водить экскурсии, продолжать образование в научных центрах Академии наук России, которые будут там. Там они смогут читать лекции для специально приехавших детей и молодежи. Это несомненный плюс, но окончательного решения еще нет", - ответил митрополит на вопрос журналистов.
В то же самое время он подчеркнул, что, даже если в дальнейшем будет принято решение о переводе Таврической семинарии из Симферополя в Херсонес, ее помещения послужат на благо крымчан.
"Помещения семинарии будут просветительским, духовным и образовательным центром для всего Симферополя и окрестных мест. Подобное мы делали в Сретенском монастыре, так называемая Духовная академия для мирян. Люди любых возрастов получают некое серьезное дополнительное образование", - сказал владыка.
Митрополит Крымский считает, что такое образование будет востребовано и потребность в нем на полуострове есть.
В то же самое время, говоря о строительстве новых храмов на полуострове, он отметил, что это – не главная задача митрополии.
"Сохранить бы то, что есть, не дать ему разрушиться – это самое главное и первое. У нас в Крыму такое огромное количество древнейших памятников, пещерные монастыри, храмы 17-19 веков - работы хватит, чтобы их привести в порядок, из руинированного или опасного состояния привести на должный уровень. Там, где нужны храмы, и сейчас строят небольшие очень недорогие временные, а там Господь даст, уже и большие построят", - дал он ответ.
Также владыка отметил, что в его планах – создать в Симферополе и в МДЦ "Артек" исторический парк "Моя история". 26 таких парков уже работают по всей России, в том числе в Мелитополе и Луганске.
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