https://crimea.ria.ru/20230826/kievskaya-dukhovnaya-akademiya-na-grani-zakrytiya-1130960325.html

Киевская духовная академия на грани закрытия

Киевская духовная академия на грани закрытия - РИА Новости Крым, 26.08.2023

Киевская духовная академия на грани закрытия

По решению украинского минкульта учащимся и преподавателям Киевских духовных школ ограничили доступ в Киево-Печерскую Лавру и корпуса Киевской духовной академии РИА Новости Крым, 26.08.2023

2023-08-26T11:12

2023-08-26T11:12

2023-08-26T11:12

религия

киево-печерская лавра

киев

украинская православная церковь (упц)

киевская духовная академия и семинария (кдаис)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг — РИА Новости Крым. По решению украинского минкульта учащимся и преподавателям Киевских духовных школ ограничили доступ в Киево-Печерскую Лавру и корпуса Киевской духовной академии и семинарии (КДАиС). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сообщение информационно-просветительского отдела УПЦ.Уточняется, что ректор КДАиС архиепископ Белогородский Сильвестр ранее неоднократно обращался к различным государственным институциям с просьбой не допустить закрытия Киевских духовных школ, что приведет к прекращению их существования.Киевский режим проводит самую масштабную в новейшей истории волну гонений на Украинскую православную церковь. 10 марта 2023 года украинский национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов канонической Украинской православной церкви покинуть здания заповедника до 29 марта. С 21 марта доступ для верующих к Ближним и Дальним пещерам Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры, а также некоторым храмам на территории святыни, закрыт. При этом монахи заявили, что не собираются подчиняться требованиям властей и покидать главный оплот православия на Украине.Прихожане и насельники Киево-Печерской лавры регулярно сталкиваются с попытками выселить монахов канонической УПЦ из зданий монастыря, а также с провокациями сторонников раскольничьей Православной церкви Украины.Наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу СБУ предъявила обвинения в "нарушении равноправия граждан в зависимости от их религиозных убеждений" и "оправдании, признании правомерным, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины".Соломенский районный суд Киева 14 июля изменил меру пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу с домашнего ареста на содержание под стражей с возможностью залога в 33 миллиона гривен (893,5 тысячи долларов).9 августа за митрополита Павла внесли залог в размере 33 миллионов гривен (около 900 тысяч долларов). В СБУ заявили, что освобождение из-под стражи не означает освобождения от уголовной ответственности и не повлияет на рассмотрение дела.14 августа стало известно, что митрополит Павел (Лебедь) срочно госпитализирован в кардиологическое отделение одной из больниц Киева и прооперирован.Читайте также на РИА Новости Крым:Наместник Киево-Печерской лавры прооперирован в кардиологииРеликвии Киево-Печерской лавры: что будет после вывоза

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

религия, киево-печерская лавра, киев, украинская православная церковь (упц), киевская духовная академия и семинария (кдаис)