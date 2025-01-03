https://crimea.ria.ru/20250103/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-v-tri-raza-1143077739.html

Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.01.2025

Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал... РИА Новости Крым, 03.01.2025

2025-01-03T13:20

2025-01-03T13:20

2025-01-03T13:20

ситуация на дорогах крыма

новости

логистика

керчь

керченский пролив

тамань

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей.Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Процедура досмотра обязательна, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Также можно воспользоваться сухопутным коридором.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4

керчь

керченский пролив

тамань

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2025

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт