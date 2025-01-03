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Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.01.2025
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Ситуация на дорогах Крыма
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Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T13:20
2025-01-03T13:20
ситуация на дорогах крыма
новости
логистика
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей.Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Процедура досмотра обязательна, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Также можно воспользоваться сухопутным коридором.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
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Новости
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РИА Новости Крым
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новости, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в три раза за два часа

13:20 03.01.2025
 
© РИА Новости КрымОчередь перед Крымским мостом
Очередь перед Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"На 13:00 в очереди со стороны Тамани находится 165 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи находится 600 транспортных средств. Время ожидания около двух часов" - говорится в сообщении.
Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей.
Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Процедура досмотра обязательна, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Также можно воспользоваться сухопутным коридором.
В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Ситуация на дорогах КрымаНовостиЛогистикаКерчьКерченский проливТаманьТранспорт
 
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