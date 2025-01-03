https://crimea.ria.ru/20250103/krymskiy-most-seychas-ochered-vyrosla-v-tri-raza-1143077739.html
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза - РИА Новости Крым, 03.01.2025
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал... РИА Новости Крым, 03.01.2025
2025-01-03T13:20
2025-01-03T13:20
2025-01-03T13:20
ситуация на дорогах крыма
новости
логистика
керчь
керченский пролив
тамань
транспорт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_229:0:1280:591_1920x0_80_0_0_2908c55d7d39c1a41b5c82711e8afa1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 янв - РИА Новости Крым. На Крымском мосту продолжает расти очередь к досмотровым пунктам, за два часа со стороны Керчи она увеличилась в три раза. Об этом сообщаетTelegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Очередь на мостовом переходе начала расти в пятницу утром. В 11 часов досмотра со стороны полуострова ожидали более 100 транспортных средств. К полудню очередь выросла до 205 автомобилей.Движение по Крымскому мосту разрешено легковым автомобилям массой до 3,5 тонн и пассажирским автобусам. Процедура досмотра обязательна, так как на полуострове бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Грузовой транспорт следует через паромную переправу из порта Крым в порт Кавказ и в обратном направлении. Также можно воспользоваться сухопутным коридором.В декабре президент России Владимир Путин по видеосвязи принял участие в открытии автодороги А-289 Краснодар – Славянск-на-Кубани – Темрюк – автомобильная дорога А-290 Новороссийск – Керчь, которая обеспечит выход к Крымскому мосту и сократит время пути из Краснодарского края до Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортамПуть в Крым стал короче: завершено обустройство 130 км трассы "Дон"От Питера до Севастополя без светофоров: Хуснуллин о новом на трассе М-4
керчь
керченский пролив
тамань
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130714192_438:0:1226:591_1920x0_80_0_0_afc4f9b52fa6b75101cd32dde6d1df6a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, логистика, керчь, керченский пролив, тамань, транспорт
Крымский мост сейчас: очередь выросла в три раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в три раза за два часа