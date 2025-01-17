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Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.01.2025
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Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области
ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:06
2025-01-17T15:18
россия
новости сво
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
белгородская область
ракетная атака
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные меры, сообщает Минобороны РФ.Жертв и разрушений нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Россия может применить "Орешник" снова - Путин "По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
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россия, новости сво, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, ракетная атака
Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области

Минобороны: Россия ответит на украинский удар ракетами ATACMS по Белгородской области

15:06 17.01.2025 (обновлено: 15:18 17.01.2025)
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкНанесение удара "Искандером" по украинским складам с боеприпасами и вооружением
Нанесение удара Искандером по украинским складам с боеприпасами и вооружением
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные меры, сообщает Минобороны РФ.
"Вчера 16 января с территории Украины была предпринята очередная попытка нанесения ракетного удара по объектам в Белгородской области шестью оперативно-тактическими ракетами ATACMS производства США. В ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты", - говорится в сообщении.
Жертв и разрушений нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.

"Минобороны России предпримет меры по нанесению ответного удара", - добавили в Минобороны.

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