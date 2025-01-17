https://crimea.ria.ru/20250117/rossiya-otvetit-na-ukrainskiy-udar-atacms-po-belgorodskoy-oblasti-1143435212.html
Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.01.2025
Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области
ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные... РИА Новости Крым, 17.01.2025
2025-01-17T15:06
2025-01-17T15:06
2025-01-17T15:18
россия
новости сво
министерство обороны рф
обстрелы белгородской области
белгородская область
ракетная атака
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_835120e8ac8cf83b8ee49842bc28c112.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные меры, сообщает Минобороны РФ.Жертв и разрушений нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Россия может применить "Орешник" снова - Путин "По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ
россия
белгородская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/11/1125955753_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_cc40a7e1a78f48a6488129bc23c7fe45.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, новости сво, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, ракетная атака
Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области
Минобороны: Россия ответит на украинский удар ракетами ATACMS по Белгородской области
15:06 17.01.2025 (обновлено: 15:18 17.01.2025)