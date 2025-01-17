https://crimea.ria.ru/20250117/rossiya-otvetit-na-ukrainskiy-udar-atacms-po-belgorodskoy-oblasti-1143435212.html

Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области

Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области - РИА Новости Крым, 17.01.2025

Россия ответит на украинский удар ATACMS по Белгородской области

ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные... РИА Новости Крым, 17.01.2025

2025-01-17T15:06

2025-01-17T15:06

2025-01-17T15:18

россия

новости сво

министерство обороны рф

обстрелы белгородской области

белгородская область

ракетная атака

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. ВСУ в четверг попытались нанести удар шестью ракетами ATACMS по Белгородской области, в ходе противовоздушного боя все ракеты сбиты. Россия готовит ответные меры, сообщает Минобороны РФ.Жертв и разрушений нет, подчеркнули в оборонном ведомстве.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Групповой удар по Украине нанесен в ответ на атаку по "Турецкому потоку"Россия может применить "Орешник" снова - Путин "По полной программе": Лавров рассказал об ответах на удары ВСУ

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белгородская область

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2025

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, новости сво, министерство обороны рф, обстрелы белгородской области, белгородская область, ракетная атака