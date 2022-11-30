https://crimea.ria.ru/20221130/ukraina-ne-smozhet-preodolet-blekaut-tak-bystro-kak-krym--deputat-gd-1125618933.html

Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГД

Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГД - РИА Новости Крым, 30.11.2022

Украина не сможет преодолеть блэкаут так быстро, как Крым – депутат ГД

Властям Украины не удастся с помощью Европы решить проблему энергоснабжения настолько оперативно, как это сделал Крым с помощью России в 2015-2016 годах. Такое... РИА Новости Крым, 30.11.2022

2022-11-30T15:36

2022-11-30T15:36

2022-11-30T15:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости Крым. Властям Украины не удастся с помощью Европы решить проблему энергоснабжения настолько оперативно, как это сделал Крым с помощью России в 2015-2016 годах. Такое мнение высказал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет."Ресурс Европы уже серьезно исчерпался. Не знаю, сможет ли она сама пройти этот сложный пусть и восстановиться после Украины, которая сильно ее истощила. Не уверен, что в кратчайшие сроки киевский режим сможет решить те задачи, которые решали мы (власти Крыма – ред.) в тот период (блэкаута – ред.). Эта проблема будет продолжаться и ухудшаться", - сказал Шеремет журналистам в пресс-центре РИА Новости Крым.По мнению депутата Госдумы, помощь Украине в решении энергетических проблем – "не то направление, на которое Европа будет тратить деньги". Единственная поддержка, которая есть у Украины, – это Россия, убежден политик.Вооруженные Силы России стали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября – через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в разных регионах, а иногда по всей Украине, объявляется почти ежедневно. В украинских городах происходят перебои с электроснабжением.В ноябре 2015 года радикальные украинские националисты подорвали опоры ЛЭП в Херсонской области, по которым в Крым поставлялось более 80% электроэнергии. Около 2 миллионов крымчан, все предприятия и социальные объекты остались без электроснабжения. Так началась энергоблокада полуострова, по факту согласованная украинской властью и исполненная боевиками заочно осужденного в Крыму Ленура Ислямова. Блэкаут продлился вплоть до марта 2016 года, когда заработал энергомост из Кубани.

https://crimea.ria.ru/20221125/v-nato-predrekli-ukraine--uzhasnuyu-zimu-1125546020.html

https://crimea.ria.ru/20221125/zelenskaya-ukraintsy-gotovy-zhit-bez-sveta-godami-radi-chlenstva-v-es-1125551758.html

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украина, крым, мнения