https://crimea.ria.ru/20230216/politolog-raskryl-smysl-slov-blinkena-ob-otkaze-ot-zakhvata-kryma-1127017320.html

Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма

Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма - РИА Новости Крым, 16.02.2023

Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма

Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы не подталкивает Украину к захвату Крыма, являются элементом информационной игры, цель которой... РИА Новости Крым, 16.02.2023

2023-02-16T13:44

2023-02-16T13:44

2023-02-16T13:44

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы не подталкивает Украину к захвату Крыма, являются элементом информационной игры, цель которой – затормозить ход специальной военной операции и избежать поражения киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Псевдокомпромиссы от СШАПо информации газеты Politico, Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что США не желают подталкивать Украину захватывать Крым, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Глава Госдепа пояснил, что попытка Киева отвоевать Крым может спровоцировать Россию на масштабный жесткий ответ.По мнению эксперта, в данном случае США как бы демонстрируют свое "стремление к компромиссу", хотя он абсолютно неприемлем для России. При этом Белый дом хочет притормозить спецоперацию и "спасти киевский режим от разгрома дипломатическим псевдокомпромиссным путем".Крым – всего лишь поводПолитолог считает, что в этом контексте Крым может являться определенным поводом для проведения внешнеполитической линии США в отношении России. По его словам, сейчас идет речь даже не конкретно о Крыме и новых субъектах, а непосредственно о противостоянии России и Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударамиПереговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по КрымуВласти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона

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2023

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