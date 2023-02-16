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Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма - РИА Новости Крым, 16.02.2023
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Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма
Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма - РИА Новости Крым, 16.02.2023
Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма
Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы не подталкивает Украину к захвату Крыма, являются элементом информационной игры, цель которой... РИА Новости Крым, 16.02.2023
2023-02-16T13:44
2023-02-16T13:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы не подталкивает Украину к захвату Крыма, являются элементом информационной игры, цель которой – затормозить ход специальной военной операции и избежать поражения киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.Псевдокомпромиссы от СШАПо информации газеты Politico, Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что США не желают подталкивать Украину захватывать Крым, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Глава Госдепа пояснил, что попытка Киева отвоевать Крым может спровоцировать Россию на масштабный жесткий ответ.По мнению эксперта, в данном случае США как бы демонстрируют свое "стремление к компромиссу", хотя он абсолютно неприемлем для России. При этом Белый дом хочет притормозить спецоперацию и "спасти киевский режим от разгрома дипломатическим псевдокомпромиссным путем".Крым – всего лишь поводПолитолог считает, что в этом контексте Крым может являться определенным поводом для проведения внешнеполитической линии США в отношении России. По его словам, сейчас идет речь даже не конкретно о Крыме и новых субъектах, а непосредственно о противостоянии России и Запада.Читайте также на РИА Новости Крым:Шумовое прикрытие: для чего США и Украина угрожают Крыму ударамиПереговоров не будет: Медведев озвучил ответ РФ в случае ударов по КрымуВласти Крыма оценили создание Киевом штурмовых групп для захвата региона
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крым, сша, украина, безопасность республики крым и севастополя, сво, александр шатилов, энтони блинкен, в мире, мнения
Политолог раскрыл смысл слов Блинкена об отказе от захвата Крыма

Политолог Шатилов: слова Блинкена о Крыме – игра в доброго и злого следователя

13:44 16.02.2023
 
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Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
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Алексей Гончаров. РИА Новости Крым
Алексей Гончаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 янв – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Вашингтон якобы не подталкивает Украину к захвату Крыма, являются элементом информационной игры, цель которой – затормозить ход специальной военной операции и избежать поражения киевского режима. Такое мнение РИА Новости Крым высказал декан факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ, политолог Александр Шатилов.

Псевдокомпромиссы от США

По информации газеты Politico, Блинкен в беседе с группой американских экспертов заявил, что США не желают подталкивать Украину захватывать Крым, однако окончательное решение по этому вопросу принимает Киев. Глава Госдепа пояснил, что попытка Киева отвоевать Крым может спровоцировать Россию на масштабный жесткий ответ.
"Такого рода заявления Блинкена являются частью информационной игры вокруг специальной военной операции. С одной стороны, американцам важно затормозить СВО, а в идеале вообще ее "заморозить", а потом, что называется, развернуть вспять. Это своего рода игра в доброго и злого следователя: мол, "оставить в покое Крым мы уже согласны, а вот Донбасс – нет". С другой стороны США никак не сдерживают Украину от ударов не только по Крыму, но и по тем регионам России, которые Вашингтон официально признает российскими", – сказал Шатилов.
По мнению эксперта, в данном случае США как бы демонстрируют свое "стремление к компромиссу", хотя он абсолютно неприемлем для России. При этом Белый дом хочет притормозить спецоперацию и "спасти киевский режим от разгрома дипломатическим псевдокомпромиссным путем".
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Крым – всего лишь повод

Политолог считает, что в этом контексте Крым может являться определенным поводом для проведения внешнеполитической линии США в отношении России. По его словам, сейчас идет речь даже не конкретно о Крыме и новых субъектах, а непосредственно о противостоянии России и Запада.
"В этой ситуации американцы и их союзники ориентированы на военно-политическое поражение РФ, чтобы наша страна в результате каких-то обещаний или дипломатического давления отказалась от выполнения целей СВО и вообще свернула свою активность на украинском направлении. Итогом этого, по замыслу американцев, должно стать расчленение России, как мы это видели на примере бывшей Югославии. Тут игра идет по-крупному и ставки максимально высоки", - резюмировал аналитик.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымКрымСШАУкраинаБезопасность Республики Крым и СевастополяСВОАлександр ШатиловЭнтони БлинкенВ миреМнения
 
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