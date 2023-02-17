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470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации - РИА Новости Крым, 17.02.2023
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470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации
470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации - РИА Новости Крым, 17.02.2023
470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации
Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в пятницу в Минобороны. РИА Новости Крым, 17.02.2023
2023-02-17T16:04
2023-02-17T16:04
министерство обороны рф
сво
всу (вооруженные силы украины)
вооруженные силы россии
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в пятницу в Минобороны.За сутки Вооруженные силы России уничтожили свыше 470 украинских боевиков и четыре склада с боеприпасами бригад морской пехоты, территориальной обороны и механизированной бригады ВСУ.Кроме того, поражены 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 106 районах, сбит вертолет Ми-8, уничтожено девять беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM."На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке.На Красно-Лиманском направлении уничтожено около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Акация". На Донецком фронте в ходе наступательных действий за сутки противник потерял до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS."Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3161 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7901 танк и другие боевые бронированные машины, 1027 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8429 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожили в ведомстве.Читайте также на РИА Новости Крым:Шойгу сменил командующего Центральным военным округомИз украинского плена возвращен 101 российский военный Уничтожены 8 ДРГ и около 400 украинских военнослужащих в Донбассе
https://crimea.ria.ru/20230217/udarom-po-obektam-na-ukraine-narusheno-snabzhenie-vsu-1127047977.html
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министерство обороны рф, сво, всу (вооруженные силы украины), вооруженные силы россии, украина, новости
470 боевиков и склады с боеприпасами: потери ВСУ за сутки спецоперации

Минобороны: за сутки армия России уничтожила свыше 470 боевиков ВСУ и сбила вертолет Ми-8

16:04 17.02.2023
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание Министерства обороны РФ
Здание Министерства обороны РФ - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 фев – РИА Новости Крым. Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике сразу на пяти направлениях фронта, сообщили в пятницу в Минобороны.
За сутки Вооруженные силы России уничтожили свыше 470 украинских боевиков и четыре склада с боеприпасами бригад морской пехоты, территориальной обороны и механизированной бригады ВСУ.
Кроме того, поражены 97 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 106 районах, сбит вертолет Ми-8, уничтожено девять беспилотников, перехвачены три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и одна противорадиолокационная ракета HARM.
"На Купянском направлении активными действиями подразделений, огнем артиллерии, ударами штурмовой и армейской авиации "Западной" группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Гряниковка, Лиман Первый, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и шесть автомобилей", - говорится в сводке.
На Красно-Лиманском направлении уничтожено около 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, установка РСЗО "Град" и две самоходные гаубицы "Акация".
На Донецком фронте в ходе наступательных действий за сутки противник потерял до 200 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, а также две гаубицы Д-30 и одна Д-20.
Потери ВСУ на Южно-Донецком и Запорожском направлениях за сутки составили свыше 70 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два пикапа, установка РСЗО "Ураган", две гаубицы Д-20, а также артиллерийская система М777 производства США.
На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожено до 35 украинских военнослужащих, 12 автомобилей, две самоходные гаубицы "Акация", а также одна установка реактивной системы залпового огня HIMARS.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 385 самолетов, 210 вертолетов, 3161 беспилотный летательный аппарат, 404 зенитных ракетных комплекса, 7901 танк и другие боевые бронированные машины, 1027 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4121 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 8429 единиц специальной военной автомобильной техники", - подытожили в ведомстве.
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