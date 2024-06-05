https://crimea.ria.ru/20240605/putin-nazval-istinnuyu-tsel-ssha-na-ukraine-1137891040.html

Путин назвал истинную цель США на Украине

Путин назвал истинную цель США на Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Путин назвал истинную цель США на Украине

Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T21:28

2024-06-05T21:28

2024-06-05T21:30

владимир путин (политик)

сша

украина

политика

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.По его мнению, гипотетически ситуация по Украине могла бы измениться, если бы Белый Дом пересмотрел приоритеты с учетом собственных национальных интересов и уважения к мировому сообществу.По мнению российского лидера к таким переменам руководства США могут толкнуть настроения в американском обществе, которые "в известной степени в эту сторону сдвигаются" на фоне тех ошибок властей США, которые привели к экономическим проблемам в стране.Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Однако победить Россию на поле боя невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеПобеда России в спецоперации исправит ход истории - АсадВашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сша, украина, политика, новости