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Путин назвал истинную цель США на Украине
Путин назвал истинную цель США на Украине - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Путин назвал истинную цель США на Украине
Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство. Об этом заявил президент... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T21:28
2024-06-05T21:28
2024-06-05T21:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.По его мнению, гипотетически ситуация по Украине могла бы измениться, если бы Белый Дом пересмотрел приоритеты с учетом собственных национальных интересов и уважения к мировому сообществу.По мнению российского лидера к таким переменам руководства США могут толкнуть настроения в американском обществе, которые "в известной степени в эту сторону сдвигаются" на фоне тех ошибок властей США, которые привели к экономическим проблемам в стране.Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Однако победить Россию на поле боя невозможно.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: США и НАТО готовили порабощенную Украину к большой войнеПобеда России в спецоперации исправит ход истории - АсадВашингтон лишил Украину будущего - Володин о новом пакете помощи
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владимир путин (политик), сша, украина, политика, новости
Путин назвал истинную цель США на Украине
Путин: судьба Украины в США никого не интересует
21:28 05.06.2024 (обновлено: 21:30 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн - РИА Новости Крым. Конфликт на Украине нужен США не ради интересов самой Украины, а в попытках ослабить Россию и удержать ускользающее мировое лидерство. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих мировых информационных агентств в Санкт-Петербурге.
"Украина-то в США никого не интересует. Интересует величие США, которые борются не за Украину и не за украинский народ, а за свое лидерство, и ни в коем случае не хотят допустить какого бы то ни было успеха России. Потому что считают, что в этом случае будет нанесен ущерб лидерству США. В этом весь смысл", - убежден президент России.
По его мнению, гипотетически ситуация по Украине могла бы измениться, если бы Белый Дом пересмотрел приоритеты с учетом собственных национальных интересов и уважения к мировому сообществу.
"Если будущая администрация (американского президента - ред.) изменит вектор целеполагания для себя, и будет видеть смысл своего существования в укреплении США изнутри, в укреплении экономики, финансов, выстраивании нормальных уважительных отношений в мире, тогда, может, что-то изменится (в ситуации по Укриане - ред.), - сказал он.
По мнению российского лидера к таким переменам руководства США могут толкнуть настроения в американском обществе, которые "в известной степени в эту сторону сдвигаются" на фоне тех ошибок властей США, которые привели к экономическим проблемам в стране.
Западные элиты не скрывают цели нанести России стратегическое поражение, перевести локальный конфликт в фазу глобального противостояния, заявлял ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию. Однако победить Россию на поле боя невозможно.
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