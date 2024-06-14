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В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года
В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года - РИА Новости Крым, 14.06.2024
В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года
В 2022 году президент России Владимир Путин не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при условии сухопутного доступа для России в... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T14:32
2024-06-14T14:32
владимир путин (политик)
украина
крым
политика
переговоры
херсонская область
запорожская область
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В 2022 году президент России Владимир Путин не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при условии сухопутного доступа для России в Крым. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководством МИД РФ.По слова Путина, такие предложения были озвучены с российской стороны представителю западной страны, который был посредником при переговорах. Его имени президент не назвал, но сообщил, что иностранный гость заручился поддержкой западных партнеров.Он рассказал, что после того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики. Один из них находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 22 года. Он в ходе беседы ссылался на то, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США.Однако в Киеве эти предложения подержаны не были. Услуги этого посредника украинская власть не приняла, сказал Путин."Как нам стало позднее известно, услуги западного посредника не приняли. Его обвинили в том, что он занимает пророссийские позиции, в достаточно жесткой форме", - отметил российский лидер.В конечном счете жители Херсонской и Запорожской областей выразили свою позицию в ходе референдума, после чего эти регионы добровольно вошли в состав Российской Федерации."Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может", — подчеркнул президент.Говоря об украинском вопросе, президент озвучил истинные причины кризиса – он был спровоцирован агрессивной политикой коллективного Запада. Украинские власти после государственного переворота устроили террор восточным областям и грозили ударами по Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - ЛавровЗачем Россия и Белоруссия проводят совместные учения ядерных сил - ПутинМир недопустимо близок к точке невозврата – Путин о ядерном оружии
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РИА Новости Крым
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владимир путин (политик), украина, крым, политика, переговоры, херсонская область, запорожская область, новости, россия
В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года

Путин допускал сохранение Херсона и Запорожья за Украиной при условии доступа в Крым

14:32 14.06.2024
 
© БелТА / Перейти в фотобанкРоссийско-украинские переговоры в Белоруссии
Российско-украинские переговоры в Белоруссии
© БелТА
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В 2022 году президент России Владимир Путин не исключал сохранения за Украиной Херсонской и Запорожской областей при условии сухопутного доступа для России в Крым. Об этом он рассказал в ходе встречи с руководством МИД РФ.
По слова Путина, такие предложения были озвучены с российской стороны представителю западной страны, который был посредником при переговорах. Его имени президент не назвал, но сообщил, что иностранный гость заручился поддержкой западных партнеров.
"Киев должен был гарантировать юридически оформленное право доступа России на Крымский полуостров через Херсонскую и Запорожскую области. Это важнейшее политическое решение и, конечно, в окончательном варианте оно принималось бы не единолично, а только после консультации с Советом Безопасности и другими структурами, а также после обсуждения с гражданами страны и прежде всего с жителями этих областей", - сказал Владимир Путин.
Он рассказал, что после того, как российская армия заняла часть Херсонской и Запорожской областей, свое посредничество в мирном завершении конфликта предложили многие западные политики. Один из них находился с рабочим визитом в Москве 5 марта 22 года. Он в ходе беседы ссылался на то, что заручился поддержкой лидеров Германии и Франции, а также высокопоставленных представителей США.
Однако в Киеве эти предложения подержаны не были. Услуги этого посредника украинская власть не приняла, сказал Путин.
"Как нам стало позднее известно, услуги западного посредника не приняли. Его обвинили в том, что он занимает пророссийские позиции, в достаточно жесткой форме", - отметил российский лидер.
В конечном счете жители Херсонской и Запорожской областей выразили свою позицию в ходе референдума, после чего эти регионы добровольно вошли в состав Российской Федерации.
"Сейчас положение дел в корне изменилось, жители Херсонщины и Запорожья в ходе референдумов выразили свою позицию. Херсонская и Запорожская области так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, вошли в состав Российской Федерации, и речи о нарушении нашего государственного единства быть не может", — подчеркнул президент.
Говоря об украинском вопросе, президент озвучил истинные причины кризиса – он был спровоцирован агрессивной политикой коллективного Запада. Украинские власти после государственного переворота устроили террор восточным областям и грозили ударами по Крыму.
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Владимир Путин (политик)УкраинаКрымПолитикаПереговорыХерсонская областьЗапорожская областьНовостиРоссия
 
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14:32В обмен на дорогу в Крым: Путин раскрыл детали переговоров 2022 года
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