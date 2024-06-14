https://crimea.ria.ru/20240614/mid-rossii-rabotaet-nad-rasshireniem-vneshnikh-svyazey-kryma---lavrov-1138110370.html

МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров

МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров - РИА Новости Крым, 14.06.2024

МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров

МИД России укрепил возможности представительства в Симферополе, а также открыл новые офисы в Донецке и Луганске. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T13:32

2024-06-14T13:32

2024-06-14T13:32

владимир путин (политик)

сергей лавров

министерство иностранных дел рф (мид рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. МИД России укрепил возможности представительства в Симферополе, а также открыл новые офисы в Донецке и Луганске. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИДа сообщил Сергей Лавров.По его словам, министерство активно работает над утверждением позиций России на международной арене в соответствии с Концепцией внешней политики страны, последняя версия которой была подписана в марте 2023 года."Мы в приоритетном порядке наращиваем связи со странами мирового большинства глобального юга, глобального востока и, соответственно, осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях", - сказал Путину Сергей Лавров.13 мая об укреплении торговых и политических связей с Ираном заявил Владимир Путин. Глава государства в рамках телефонного разговора обсудил развитие российско-иранского сотрудничества с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.Глава МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что количество стран, желающих сотрудничать в БРИКС, почти достигло тридцати. Он также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюсаЧитайте также на РИА Новости Крым:Пашинян сделал заявление о выходе Армении из ОДКБЭкс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в ШвейцарииКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, крым, новости, политика, внешняя политика