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МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров - РИА Новости Крым, 14.06.2024
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МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров
МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров - РИА Новости Крым, 14.06.2024
МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров
МИД России укрепил возможности представительства в Симферополе, а также открыл новые офисы в Донецке и Луганске. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира... РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T13:32
2024-06-14T13:32
владимир путин (политик)
сергей лавров
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
крым
новости
политика
внешняя политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. МИД России укрепил возможности представительства в Симферополе, а также открыл новые офисы в Донецке и Луганске. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИДа сообщил Сергей Лавров.По его словам, министерство активно работает над утверждением позиций России на международной арене в соответствии с Концепцией внешней политики страны, последняя версия которой была подписана в марте 2023 года."Мы в приоритетном порядке наращиваем связи со странами мирового большинства глобального юга, глобального востока и, соответственно, осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях", - сказал Путину Сергей Лавров.13 мая об укреплении торговых и политических связей с Ираном заявил Владимир Путин. Глава государства в рамках телефонного разговора обсудил развитие российско-иранского сотрудничества с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.Глава МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что количество стран, желающих сотрудничать в БРИКС, почти достигло тридцати. Он также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюсаЧитайте также на РИА Новости Крым:Пашинян сделал заявление о выходе Армении из ОДКБЭкс-разведчик США оценил шансы "мирной" конференции в ШвейцарииКитай предложил созвать настоящую мирную конференцию по Украине
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владимир путин (политик), сергей лавров, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, крым, новости, политика, внешняя политика
МИД России работает над расширением внешних связей Крыма - Лавров

МИД РФ укрепил возможности представительства в Симферополе – Лавров

13:32 14.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. МИД России укрепил возможности представительства в Симферополе, а также открыл новые офисы в Донецке и Луганске. Об этом в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с руководством МИДа сообщил Сергей Лавров.
"Мы активно оказываем содействие налаживанию внешних связей Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. И в этих целях МИД учредил уже свои представительства в Донецке и Луганске, укрепил возможности представительства в Симферополе", - сказал министр иностранных дел РФ.
По его словам, министерство активно работает над утверждением позиций России на международной арене в соответствии с Концепцией внешней политики страны, последняя версия которой была подписана в марте 2023 года.
"Мы в приоритетном порядке наращиваем связи со странами мирового большинства глобального юга, глобального востока и, соответственно, осуществляем перераспределение наших материальных и кадровых ресурсов, переводим их на те направления, которые наиболее востребованы в новых геополитических условиях", - сказал Путину Сергей Лавров.
13 мая об укреплении торговых и политических связей с Ираном заявил Владимир Путин. Глава государства в рамках телефонного разговора обсудил развитие российско-иранского сотрудничества с и.о. главы исполнительной власти Ирана Мохаммадом Мохбером.
Глава МИДа Сергей Лавров ранее заявил, что количество стран, желающих сотрудничать в БРИКС, почти достигло тридцати. Он также подчеркнул, что БРИКС объективно сложился как группа стран, которые заинтересованы в справедливости на мировой арене и не претендует на роль некоего полюса
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Владимир Путин (политик)Сергей ЛавровМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияКрымНовостиПолитикаВнешняя политика
 
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