Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова
Россия будет защищаться от нарастающих угроз всеми доступными способами – Захарова
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Страны Запада идут на обострение в зоне украинского конфликта, поэтому российская сторона будет защищаться всеми доступными способами. Так заявления европейских политиков об ударах по территории России прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.
"В США, в Европе панически боятся, что их план окончательно рухнет. Им не удалось сделать то, что хотели сделать – обрушить ситуацию в России в первые месяцы 2022 года экономически, социально. У них не получилось, даже накачав киевский режим своими вооружениями всех видов, сделать так, чтобы переломить ситуацию на поле боя... Они не знают, как удержать эту ситуацию иначе как нагнетать обстановку", - заявила она в ходе брифинга на полях ПМЭФ.
Захарова подчеркнула, что в условиях нарастающих угроз и вызовов, которые возникают перед русским народом, Российская Федерация будет защищаться "всеми доступными способами".
В последнее время заявления об ударах по территории России звучали от разных европейских и американских политиков. Мария Захарова прокомментировала слова координатора совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Последний "фактически подтвердил" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.
Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.
Читайте также на РИА Новости Крым: