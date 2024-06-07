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Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова - РИА Новости Крым, 07.06.2024
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Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова
Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова - РИА Новости Крым, 07.06.2024
Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова
Страны Запада идут на обострение в зоне украинского конфликта, поэтому российская сторона будет защищаться всеми доступными способами. Так заявления европейских РИА Новости Крым, 07.06.2024
2024-06-07T13:07
2024-06-07T13:07
мария захарова
министерство иностранных дел рф (мид рф)
россия
безопасность
украина
коллективный запад
сша
европа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Страны Запада идут на обострение в зоне украинского конфликта, поэтому российская сторона будет защищаться всеми доступными способами. Так заявления европейских политиков об ударах по территории России прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.Захарова подчеркнула, что в условиях нарастающих угроз и вызовов, которые возникают перед русским народом, Российская Федерация будет защищаться "всеми доступными способами".В последнее время заявления об ударах по территории России звучали от разных европейских и американских политиков. Мария Захарова прокомментировала слова координатора совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Последний "фактически подтвердил" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по РоссииСША никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом В НАТОразрабатывают план переброски американских войск ближе к России
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мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, безопасность, украина, коллективный запад, сша, европа, новости
Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова

Россия будет защищаться от нарастающих угроз всеми доступными способами – Захарова

13:07 07.06.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
© Пресс-служба МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Страны Запада идут на обострение в зоне украинского конфликта, поэтому российская сторона будет защищаться всеми доступными способами. Так заявления европейских политиков об ударах по территории России прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.
Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.
"В США, в Европе панически боятся, что их план окончательно рухнет. Им не удалось сделать то, что хотели сделать – обрушить ситуацию в России в первые месяцы 2022 года экономически, социально. У них не получилось, даже накачав киевский режим своими вооружениями всех видов, сделать так, чтобы переломить ситуацию на поле боя... Они не знают, как удержать эту ситуацию иначе как нагнетать обстановку", - заявила она в ходе брифинга на полях ПМЭФ.
Захарова подчеркнула, что в условиях нарастающих угроз и вызовов, которые возникают перед русским народом, Российская Федерация будет защищаться "всеми доступными способами".
В последнее время заявления об ударах по территории России звучали от разных европейских и американских политиков. Мария Захарова прокомментировала слова координатора совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Последний "фактически подтвердил" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.
Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.
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Мария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)РоссияБезопасностьУкраинаКоллективный ЗападСШАЕвропаНовости
 
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