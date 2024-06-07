https://crimea.ria.ru/20240607/rossiya-budet-zaschischatsya-vsemi-dostupnymi-sposobami--zakharova-1137932988.html

Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова

Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова - РИА Новости Крым, 07.06.2024

Россия будет защищаться всеми доступными способами – Захарова

Страны Запада идут на обострение в зоне украинского конфликта, поэтому российская сторона будет защищаться всеми доступными способами. Так заявления европейских РИА Новости Крым, 07.06.2024

2024-06-07T13:07

2024-06-07T13:07

2024-06-07T13:07

мария захарова

министерство иностранных дел рф (мид рф)

россия

безопасность

украина

коллективный запад

сша

европа

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн - РИА Новости Крым. Страны Запада идут на обострение в зоне украинского конфликта, поэтому российская сторона будет защищаться всеми доступными способами. Так заявления европейских политиков об ударах по территории России прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова.Экс-глава ЦРУ Дэвид Петреус в интервью CNN заявил, что Вашингтон должен дать Украине разрешение использовать американские системы ПВО для уничтожения целей в российском воздушном пространстве.Захарова подчеркнула, что в условиях нарастающих угроз и вызовов, которые возникают перед русским народом, Российская Федерация будет защищаться "всеми доступными способами".В последнее время заявления об ударах по территории России звучали от разных европейских и американских политиков. Мария Захарова прокомментировала слова координатора совета нацбезопасности США по стратегическим коммуникациям Джона Кирби. Последний "фактически подтвердил" карт-бланш Вашингтона Киеву на уничтожение средствами ПВО военных самолетов в небе над Россией.Ранее о том, что ответ России на подобные заявления будет симметричным, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, на Западе услышали заявление президента РФ Владимира Путина о поставках дальнобойного оружия третьим странам, которые могут применить его в конфликтах против европейских государств. Это станет четким и недвусмысленным ответом на их действия в Украине.Читайте также на РИА Новости Крым:"Приведет к третьей мировой": Трамп об ударах по РоссииСША никогда не ограничивали Украину в применении ПВО в России – Белый дом В НАТОразрабатывают план переброски американских войск ближе к России

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украина

сша

европа

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, министерство иностранных дел рф (мид рф), россия, безопасность, украина, коллективный запад, сша, европа, новости