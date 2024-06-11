https://crimea.ria.ru/20240611/putin-podpisal-ukazy-o-prisuzhdenii-gosudarstvennykh-premiy-rf-1138046078.html
Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ 2023 года в области науки и технологий, литературы и... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T22:13
2024-06-11T22:13
2024-06-11T22:14
владимир путин (политик)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ 2023 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Информация об этом размещена на сайте Кремля.Текст указа размещен на портале официального опубликования правовых актов. В нем отмечено, что академики Сергей Готье и Могели Хубутия, а также доктор медицинских наук Марина Минина удостоены госпремии за разработку, научное обоснование и внедрение в практику оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов.Президенту Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку и другим научным деятелям госпремия присуждена за цикл фундаментальных и прикладных работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-технологических и конструкторских.В указе на портале официального опубликования правовых актов уточняется, что певцу Ильдару Абдразакову также будет присвоено почетное звание лауреата за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства. Скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину госпремия присуждена за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории.За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года госпремия присуждена Юлии Белеховой, а в области благотворительной деятельности – Николаю Слабжанину.Вручение государственных премий традиционно пройдет в День России, 12 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Президент Владимир Путин вручил высшие государственные награды РоссииСотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные наградыЗа мужество и доблесть: в Крыму наградили бойцов СВО
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владимир путин (политик), награды, россия, общество, государственная премия рф
Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ
Названы имена получателей Государственных премий РФ
22:13 11.06.2024 (обновлено: 22:14 11.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн - РИА Новости Крым. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указы о присуждении Государственных премий РФ 2023 года в области науки и технологий, литературы и искусства, за выдающиеся достижения в правозащитной и благотворительной деятельности. Информация об этом размещена на сайте Кремля.
"Государственные премии Российской Федерации в области науки и технологий 2023 года присуждены Михаилу Ковальчуку, Евгению Адамову, Владимиру Асмолову, Сергею Готье, Марине Мининой, Могели Хубутия, Петру Чумакову", – говорится на сайте.
Текст указа размещен на портале
официального опубликования правовых актов. В нем отмечено, что академики Сергей Готье и Могели Хубутия, а также доктор медицинских наук Марина Минина удостоены госпремии за разработку, научное обоснование и внедрение в практику оригинальных технологий трансплантации жизненно важных органов.
Президенту Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаилу Ковальчуку и другим научным деятелям госпремия присуждена за цикл фундаментальных и прикладных работ, в том числе научно-исследовательских, опытно-технологических и конструкторских.
"Государственные премии РФ в области литературы и искусства 2023 года присуждены Ильдару Абдразакову, Андрею Коробцову и Константину Фомину, Ольге Таратыновой и Борису Игдалову", – говорится на сайте Кремля.
В указе на портале
официального опубликования правовых актов уточняется, что певцу Ильдару Абдразакову также будет присвоено почетное звание лауреата за вклад в развитие отечественного и мирового музыкального искусства. Скульптору Андрею Коробцову и архитектору Константину Фомину госпремия присуждена за создание памятников и мемориалов, посвященных знаковым событиям отечественной истории.
За выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности 2023 года госпремия присуждена Юлии Белеховой, а в области благотворительной деятельности – Николаю Слабжанину.
Вручение государственных премий традиционно пройдет в День России, 12 июня.
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