https://crimea.ria.ru/20240611/sotrudniki-rossiya-segodnya-v-krymu-poluchili-gosudarstvennye-nagrady-1138035761.html

Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды

Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды - РИА Новости Крым, 11.06.2024

Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды

Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета... РИА Новости Крым, 11.06.2024

2024-06-11T15:52

2024-06-11T15:52

2024-06-11T15:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета РК. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня России.Так, за весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, добросовестный труд, профессионализм грамотой Президиума Государственного Совета РК и нагрудными знаками награждены шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и руководитель проекты Анна Дятлова.Кроме того, шеф-продюсеру радиоэфира "Спутника в Крыму" Юлии Егошиной вручили ценный подарок - часы от председателя Госсовета РК Владимира Константинова.Ранее сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства были отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваЖурналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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