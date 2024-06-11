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Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды
Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды - РИА Новости Крым, 11.06.2024
Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды
Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета... РИА Новости Крым, 11.06.2024
2024-06-11T15:52
2024-06-11T15:52
2024-06-11T15:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета РК. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня России.Так, за весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, добросовестный труд, профессионализм грамотой Президиума Государственного Совета РК и нагрудными знаками награждены шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и руководитель проекты Анна Дятлова.Кроме того, шеф-продюсеру радиоэфира "Спутника в Крыму" Юлии Егошиной вручили ценный подарок - часы от председателя Госсовета РК Владимира Константинова.Ранее сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства были отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи.Читайте также на РИА Новости Крым:Агентство "Россия сегодня" учредило стипендию в память военкора ЖуравлеваЖурналисты РИА Новости Крым победили в конкурсе "Журналист года"Сотрудники РИА Новости Крым получили государственные награды
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, новости, новости крыма, награды
Сотрудники "Россия сегодня" в Крыму получили государственные награды
Сотрудники "России сегодня" в Крыму получили госнаграды ко Дню России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. Сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе отмечены государственными наградами и знаками отличия Государственного Совета РК. Торжественная церемония прошла в преддверии Дня России.
Так, за весомый личный вклад в становление и развитие Республики Крым, добросовестный труд, профессионализм грамотой Президиума Государственного Совета РК и нагрудными знаками награждены шеф-редактор радиостанции "Спутник в Крыму" Светлана Калинина и руководитель проекты Анна Дятлова.
Кроме того, шеф-продюсеру радиоэфира "Спутника в Крыму" Юлии Егошиной вручили ценный подарок - часы от председателя Госсовета РК Владимира Константинова.
Ранее сотрудники подразделения Международной медиагруппы "Россия сегодня" в Симферополе к 10-летию агентства были отмечены государственными наградами и знаками отличия
Государственного Совета и Совета министров республики Крым, а также почетными грамотами и благодарностями республиканского Министерства внутренней политики, информации и связи.
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